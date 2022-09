Iron Man : Electronic Arts annonce le développement d'un jeu solo

Un jeu Iron Man annoncé

Nous sommes ravis de collaborer avec la talentueuse équipe de Motive Studio pour apporter leur vision originale de l'un des personnages les plus importants, les plus puissants et les plus aimés de Marvel. - Bill Rosemann, vice-président et directeur créatif de Marvel Games.

Voilà une petite nouvelle que nous n'attendions pas, mais qui est la bienvenue pour de nombreux joueurs, notamment les amoureux des super-héros. Electronic Arts a annoncé que le studio, ou plutôt sa filiale, Motive Studios, venait de débuter, dirigé par Olivier Proulx, qui a déjà travaillé sur des titres Marvel et notamment Les Gardiens de la Galaxie.Très peu d'informations ont été partagées, et nous n'avons aucune image, mais Electronic Arts précise tout de même plusieurs choses.. Elle permettra en outre de profiter d'une « narration originale qui s'appuie sur la riche histoire d'Iron Man, canalisant la complexité, le charisme et le génie créatif de Tony Stark ».Les équipes de Motive Studios pourront profiter de l'appui de Marvel Games, afin de profiter de leur expertise, notamment dans la création du monde et des personnages.. Cela veut donc dire qu'il ne faut pas s'attendre à le voir débarquer avant plusieurs années, et d'avoir de plus amples informations, comme une bande-annonce, avant plusieurs mois. En l'annonçant si tôt, EA prend les devants et évite de potentielles fuites, qui auraient pu gâcher la surprise.Une excellente nouvelle pour celles et ceux qui avaient été déçus d'apprendre que Square Enix avait annulé un jeu mettant en avant Iron Man , il y a quelques années.