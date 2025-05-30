Malgré l'annulation de Black Panther, EA confirme que 3 jeux Marvel sont toujours prévus



le 30 mai 2025 à 15h50 Publié par Corentin Rimbert le 30 mai 2025 à 15h50

Le partenariat entre Electronic Arts et Marvel tient bon malgré les récentes turbulences. Après l'annonce de l'annulation du jeu Black Panther et la fermeture du studio Cliffhanger Games, EA Entertainment a tenu à rassurer les fans : l'accord pluriannuel initialement signé avec Marvel reste intact, et trois jeux au total sont toujours dans les tuyaux, avec Iron Man en tête d'affiche.