Malgré l'annulation de Black Panther, EA confirme que 3 jeux Marvel sont toujours prévus

Le partenariat entre Electronic Arts et Marvel tient bon malgré les récentes turbulences. Après l'annonce de l'annulation du jeu Black Panther et la fermeture du studio Cliffhanger Games, EA Entertainment a tenu à rassurer les fans : l'accord pluriannuel initialement signé avec Marvel reste intact, et trois jeux au total sont toujours dans les tuyaux, avec Iron Man en tête d'affiche.
Malgré la triste annonce de l'annulation du jeu Black Panther et de la fermeture de son studio de développement, les amoureux de Marvel ont de quoi se rassurer : les projets d'EA avec la marque ne sont pas tous morts, au contraire. En plus d'Iron Man, deux autres jeux sont prévus pour le moment.
Le partenariat Marvel et EA continue
Suite aux inquiétudes suscitées par l'annulation récente de Black Panther, Laura Miele, présidente d'EA Entertainment, a affirmé auprès d'IGN
que la collaboration entre Marvel et EA demeure « solide
», précisant que ce partenariat « multi-titres et à long terme se poursuit
».
Un porte-parole de Marvel a également confirmé la bonne santé de cette relation, mettant en avant une « collaboration créative à long terme
» centrée sur la narration originale des personnages iconiques de l'univers Marvel.
Iron Man en fer de lance
Le premier jeu issu de cet accord sera centré sur Iron Man
, actuellement développé par Motive Studios (Dead Space, Star Wars: Squadrons). Le titre proposera une histoire originale exploitant pleinement la richesse narrative de Tony Stark, cherchant à retranscrire au mieux sa complexité, son charisme et son génie créatif. L'objectif affiché est clair : permettre aux joueurs de se sentir réellement dans la peau d'Iron Man.
L'équipe de développement est dirigée par Olivier Proulx, connu pour son travail sur Les Gardiens de la Galaxie. Il sera épaulé par des vétérans de l'industrie tels que Ian Frazier, Maëlenn Lumineau et JF Poirier.
Trois jeux Marvel toujours prévus malgré l'annulation
Lors de l'annonce initiale en 2022, EA et Marvel avaient confirmé la production d'au moins trois jeux d'action-aventure destinés aux consoles et au PC. Avec la récente annulation du projet Black Panther, beaucoup pensaient que ce chiffre pourrait être revu à la baisse.
Cependant, EA a tenu à rassurer les fans : malgré cette annulation, deux autres jeux Marvel sont toujours en préparation
, portant ainsi le total à trois projets confirmés. Si Iron Man est déjà bien avancé, le mystère reste entier sur les deux autres jeux en développement chez Electronic Arts.
Malgré la déception liée à l'annulation de Black Panther, EA affiche une volonté claire de maintenir son partenariat avec Marvel Games
. Avec Iron Man en première ligne et deux autres titres mystérieux en développement, les fans peuvent donc espérer découvrir prochainement de nouvelles aventures vidéoludiques autour des super-héros Marvel. Iron Man
est actuellement en développement chez Motive Studios, sans date de sortie annoncée à ce jour.
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