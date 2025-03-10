Iron Man : Le jeu tant attendu présenté prochainement ?

Malgré l'annulation de Black Panther, EA confirme que 3 jeux Marvel sont toujours prévus

Le partenariat entre Electronic Arts et Marvel tient bon malgré les récentes turbulences. Après l'annonce de l'annulation du jeu Black Panther et la fermeture du studio Cliffhanger Games, EA Entertainment a tenu à rassurer les fans : l'accord pluriannuel initialement signé avec Marvel reste intact, et trois jeux au total sont toujours dans les tuyaux, avec Iron Man en tête d'affiche.