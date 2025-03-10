Iron Man : Le jeu tant attendu présenté prochainement ?

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 10 mars 2025 à 15h39
Alors que seul un concept art a été partagé depuis la présentation du projet, le jeu Iron Man d'EA pourrait bien se dévoiler davantage lors d'une conférence à venir.
Iron Man : Le jeu tant attendu présenté prochainement ?
Plusieurs projets mettant en scène des super-héros ont été annoncés par des studios. Si le développement de Wonder Woman a été annulé par Warner Bros. Games, Wolverine et Marvel 1943: Rise of Hydra sont toujours prévus. Cependant, un autre jeu Marvel est régulièrement évoqué par la communauté : Iron Man. Annoncé pour la première fois en 2022, EA a très peu communiqué à son sujet. Mais cela serait sur le point de changer.

Iron Man de retour de manière discrète le 17 mars prochain ?

Dans le cadre de la Game Developers Conference 2025, EA a annoncé sa participation. En effet, Martin Palko (Senior Technocal Artist chez EA Motive) animera le 17 mars prochain une conférence nommée « Revolutionizing Texture Pipelines : EA's Journey with Texture Sets ». Or, le résumé de cette intervention axée sur la création de textures dans le jeu vidéo évoque des noms comme « Dead Space, Iron Man et bien plus encore ».

Il est donc possible que des images inédites du développement d'Iron Man soient présentées pour la première fois lors de cette conférence. Les plus ambitieux espèrent ainsi voir le design complet de l'armure du super-héros, voire d'autres pièces d'équipement ou éventuellement une démo. Néanmoins, il est peu probable qu'un trailer soit présenté lors de cette présentation. Ce type de contenu est généralement réservé aux grands événements du jeu vidéo. Si une bande-annonce est prévue, il y a de grandes chances de la découvrir en juin, lors du EA Play.

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Pour l'heure, rappelons qu'Iron Man est développé par EA Motive, le studio derrière Star Wars: Squadrons et le remake de Dead Space. Si certaines rumeurs ont évoqué son annulation à plusieurs reprises, des phases de test ont bien été organisées par EA d'après Insider Gaming. Il faut donc faire preuve de patience et attendre des nouvelles d'Iron Man, même si ce dernier se fait désirer.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

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