EA confirme sa collaboration avec Marvel pour trois nouveaux jeux

[...] Nous sommes des fans de longue date de Marvel et de son leadership impressionnant, c'est ainsi un moment important pour nos développeurs ainsi que nos joueurs et fans [...] Nous sommes impatients d'accueillir Marvel dans la famille des créateurs EA et nous savons que cette collaboration amènera à des expériences exceptionnelles pour nos joueurs. Nous avons hâte d'avoir les réactions des joueurs lorsqu'ils incarneront Iron Man [...]

À la fin du mois de septembre 2022, nous apprenions qu' un jeu Iron Man était actuellement en cours de développement . Pour plus de précisions, c'est Motive Studios, une filiale d'Electronic Arts, qui est aux commandes du projet. Or, ce n'est pas tout.En effet, via un récent article sur le site officiel et une publication sur Twitter,. L'objectif étant de développer « au moins trois nouveaux jeux [de type] action-aventure, qui se rendront disponibles sur consoles et PC ». Parmi eux,qui est un jeu solo, en vue à la troisième personne, le premier. À l'heure actuelle, EA n'a pas apporté de plus amples informations concernant les deux autres projets vidéoludiques.Au sujet de cette collaboration et du jeu Iron Man, la Chief Operating Officer (COO) d'EA, Laura Miele a déclaré :Pour le moment, nous n'en savons malheureusement pas plus. Évidemment, dès que de nouveaux détails seront dévoilés, nous ne manquerons pas de vous tenir informés. Rappelons, pour finir, que le développement du titre Iron Man, de Motive Studios, n'en est qu'à ses débuts. Ainsi, il va falloir faire preuve de patience avant de parcourir les nouvelles aventures de Tony Stark.