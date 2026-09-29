Pour Troy Baker, Intergalactic: The Heretic Prophet impressionnera les joueurs sur deux points

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 29 septembre 2026 à 16h05
Si Integralactic: The Heretic Prophet ne donnera pas de nouvelles avant un long moment, Troy Baker (connu pour son rôle dans The Last of Us) se montre très enthousiaste et donne quelques détails sur le titre.
Pour Troy Baker, Intergalactic: The Heretic Prophet impressionnera les joueurs sur deux points

Avant Intergalactic: The Heretic Prophet, Naughty Dog a profondément marqué les esprits en sortant les deux opus de The Last of US. Beaucoup de joueurs ont été marqués par l'histoire d'Ellie et de Joel, qui a depuis été adaptée en série télévisée.

Cependant, le studio semble prendre un virage à 180° avec cette nouvelle épopée se déroulant dans l'espace. Pourtant, elle pourrait bien avoir quelques points communs avec son aînée. C'est ce qu'aurait sous-entendu Troy Baker, l'acteur qui prête sa voix à Joel dans les jeux The Last of Us. 

L'interprétation de Tati Gabrielle dans Intergalactic aussi incroyable que celle d'Ellie

intergalactic-personnage

Invité de l'Ottawa Comic Con, Troy Baker a pu répondre aux questions des visiteurs de la convention. Mais s'il est surtout célèbre pour son rôle dans The Last of Us, l'acteur est également impliqué dans le projet Intergalactic. Lors de l'événement, il est notamment revenu quelques instants sur la prestation de Tati Gabrielle, qui incarne Jordan. 

J'ai hâte de voir Intergalactic. Vous allez en prendre plein la vue. Vous n'êtes pas prêts. C'est vraiment excellent. Nous venons tout juste de boucler le projet. Tati Gabrielle est… Je ne sais pas comment Neil a trouvé deux acteurs aussi incroyables pour… Il a trouvé Ashley pour Ellie et Tati pour Jordan.

Rappelons que récemment, l'équipe d'Intergalactic a annoncé que le tournage des séquences cinématiques était officiellement terminé. Mais si Troy Baker compare déjà les performances de jeu des deux actrices, il affirme également que l'esprit du studio et de ses prédécesseurs est lui aussi présent. 

Un jeu qui allie la nouveauté aux éléments caractéristiques du studio

interlagactic-fond-ecran

Dans un autre extrait qui a été filmé et mis en ligne, il déclare être impressionné par le jeu. Il dit notamment qu'il retrouve « l'esprit d'Uncharted et de The Last of Us, mais je perçois aussi quelque chose de nouveau. Les développeurs repoussent les limites de ce dont le studio est capable, et d'après ce que j'ai vu, le résultat est au rendez-vous : ce sera incroyable ».

Maintenant, il ne reste plus qu'à attendre. En effet, Neil Druckmann a indiqué qu'il n'y aurait aucune nouvelle information sur Intergalactic avant 2027. Alors patience, amis explorateurs galactiques...

Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

Plus d'articles

Intergalactic : Naughty Dog fait une révélation qui va décevoir les impatients
Intergalactic 29 septembre 2026

Intergalactic : Naughty Dog fait une révélation qui va décevoir les impatients

Les joueurs guettent toute nouvelle information concernant le très attendu Intergalactic: The Heretic Prophet. Cependant, il faudra patienter encore quelques mois avant des précisions sur le titre.
Intergalactic partage une bonne nouvelle en faisant un clin d'oeil à Cowboy Bebop
Intergalactic 01 septembre 2026

Intergalactic partage une bonne nouvelle en faisant un clin d'oeil à Cowboy Bebop

Même si peu de nouvelles sont révélées, la production d'Intergalactic: The Heretic Prophet avance bien. D'ailleurs, Naughty Dog a publié une information sur X accompagnée d'une citation qui va donner le sourire aux amateurs d'anime.
Sony confirme une mauvaise nouvelle liée à ses exclusivités
Intergalactic 19 mai 2026

Sony confirme une mauvaise nouvelle liée à ses exclusivités

Sony avait déjà annoncé son intention de ne plus proposer ses exclusivités sur d'autres supports, notamment sur PC. Le 19 mai 2026, la firme a confirmé ce souhait, qui concernera tous les futurs jeux solo des consoles PlayStation.

commentaire (0)