Pour Troy Baker, Intergalactic: The Heretic Prophet impressionnera les joueurs sur deux points

Si Integralactic: The Heretic Prophet ne donnera pas de nouvelles avant un long moment, Troy Baker (connu pour son rôle dans The Last of Us) se montre très enthousiaste et donne quelques détails sur le titre.

Avant Intergalactic: The Heretic Prophet, Naughty Dog a profondément marqué les esprits en sortant les deux opus de The Last of US. Beaucoup de joueurs ont été marqués par l'histoire d'Ellie et de Joel, qui a depuis été adaptée en série télévisée.

Cependant, le studio semble prendre un virage à 180° avec cette nouvelle épopée se déroulant dans l'espace. Pourtant, elle pourrait bien avoir quelques points communs avec son aînée. C'est ce qu'aurait sous-entendu Troy Baker, l'acteur qui prête sa voix à Joel dans les jeux The Last of Us.

L'interprétation de Tati Gabrielle dans Intergalactic aussi incroyable que celle d'Ellie

Invité de l'Ottawa Comic Con, Troy Baker a pu répondre aux questions des visiteurs de la convention. Mais s'il est surtout célèbre pour son rôle dans The Last of Us, l'acteur est également impliqué dans le projet Intergalactic. Lors de l'événement, il est notamment revenu quelques instants sur la prestation de Tati Gabrielle, qui incarne Jordan.

J'ai hâte de voir Intergalactic. Vous allez en prendre plein la vue. Vous n'êtes pas prêts. C'est vraiment excellent. Nous venons tout juste de boucler le projet. Tati Gabrielle est… Je ne sais pas comment Neil a trouvé deux acteurs aussi incroyables pour… Il a trouvé Ashley pour Ellie et Tati pour Jordan.

Rappelons que récemment, l'équipe d'Intergalactic a annoncé que le tournage des séquences cinématiques était officiellement terminé. Mais si Troy Baker compare déjà les performances de jeu des deux actrices, il affirme également que l'esprit du studio et de ses prédécesseurs est lui aussi présent.

Un jeu qui allie la nouveauté aux éléments caractéristiques du studio

Dans un autre extrait qui a été filmé et mis en ligne, il déclare être impressionné par le jeu. Il dit notamment qu'il retrouve « l'esprit d'Uncharted et de The Last of Us, mais je perçois aussi quelque chose de nouveau. Les développeurs repoussent les limites de ce dont le studio est capable, et d'après ce que j'ai vu, le résultat est au rendez-vous : ce sera incroyable ».

For some fun stuff: Here's Troy Baker talking about Intergalactic! https://t.co/MKOgpRW8Y1 — MHM (@MrHooboMaster) September 28, 2026

Maintenant, il ne reste plus qu'à attendre. En effet, Neil Druckmann a indiqué qu'il n'y aurait aucune nouvelle information sur Intergalactic avant 2027. Alors patience, amis explorateurs galactiques...