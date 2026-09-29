Intergalactic : Naughty Dog fait une révélation qui va décevoir les impatients

Les joueurs guettent toute nouvelle information concernant le très attendu Intergalactic: The Heretic Prophet. Cependant, il faudra patienter encore quelques mois avant des précisions sur le titre.

Intergalactic: The Heretic Prophet est l'un des jeux les plus attendus, mais aussi les plus secrets. Depuis sa présentation officielle, Naughty Dog n'a fait que peu de révélations à son sujet. Même Neil Druckmann est resté assez discret sur le nouveau projet du studio. Une nouvelle étape a été franchie début septembre, mais les joueurs se posent tous la même question : à quand les prochaines mises à jour ?

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Naughty Dog a décidé de répondre à la communauté directement sur son site officiel. Cependant, la réponse ne va pas plaire à tout le monde, notamment à ceux qui espéraient des images lors des Game Awards 2026.

Pas de nouvelles d'Intergalactic: The Heretic Prophet avant 2027

Dans ce communiqué, Neil Druckmann déclare que l'équipe en charge du projet ne fera aucune déclaration sur Intergalactic pour tout le reste de l'année 2026. Ce silence n'a pas pour but de frustrer la communauté, mais d'accorder au projet le meilleur traitement possible. Il ajoute d'ailleurs que cette nouvelle licence est, à ce jour, le projet le plus ambitieux de l'histoire du studio et que les développeurs avaient l'intention d'être à la hauteur des attentes.

La déclaration peut choquer les joueurs car beaucoup espéraient un nouveau teaser ou même un trailer lors de la cérémonie de décembre. Mais le message est clair : le nouveau titre de Naughty Dog ne sera pas de la fête. Si la raison évoquée par le directeur du jeu est compréhensible, un autre détail peut expliquer le silence radio qui entoure Intergalactic: The Heretic Prophet.

Un silence fait pour valoriser un autre titre très attendu ?

Rappelons que ce dernier est une exclusivité PlayStation. Mais à l'heure actuelle, Sony travaille actuellement à la promotion d'une autre exclusivité de son catalogue : God of War Laufey. La sortie du titre étant prévue pour le 16 février 2027, donner de nouvelles précisions sur Intergalactic pourrait créer un conflit d'intérêts entre les deux franchises.

Mais quand les joueurs vont-ils avoir des nouvelles du projet ? Sachant que le jeu sera absent des Game Awards, l'hypothèse la plus probable serait une présentation lors du prochain State of Play. En 2026, le premier événement de ce type avait été organisé en février. Il faut donc maintenant croiser les doigts et espérer de nouvelles informations en février 2027.