InnerSpace offert sur l'Epic Games Store dès le 27 février

Entre le 27 février et le 5 mars, les utilisateurs de l'Epic Games Store pourront récupérer, gratuitement, InnerSpace.

InnerSpace gratuit sur l'Epic Games Store

InnerSpace est un jeu centré autour de l'exploration, déterminée par les actions des joueurs quelle que soit leur importance. À travers cieux et océans, découvrez les secrets que referme le monde d'Inverse.

Instant Gaming vous le propose sur Steam pour la somme de 9,09 euros

Développé par PolyKnight Games et édité par Aspyr, est disponible sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch depuis le 16 janvier 2018.