Assassin's Creed: Syndicate sera également offert sur l'Epic Games Store à partir du 20 février

Epic Games n'avait annoncé qu'un seul jeu offert entre les 20 et 27 février, mais c'était sans compter sur un nouveau retournement de situation de la part du studio.

Assassin's Creed: Syndicate gratuit sur l'Epic Games Store

Incarnez Jacob Frye, un jeune Assassin impétueux et rebelle, et utilisez vos capacités pour aider les laissés-pour-compte dans la marche vers le progrès.Parcourez la ville à l'apogée de la Révolution Industrielle et rencontrez des personnages historiques emblématiques. De Westminster à Whitechapel, croisez Darwin, Dickens, la reine Victoria, et bien d'autres.



En tant que dirigeant d'un gang, fortifiez votre repère et ralliez les membres des gangs rivaux à votre cause afin de reprendre la capitale des mains des Templiers.

Le 13 février dernier, comme tous les jeudis,a révélé quel sera le prochain, et, première depuis un certain temps, seul Faeria était normalement disponible entre les 20 et 27 février . Mais la boutique en ligne a annoncé que celui-ci serait finalement accompagné, et pas par n'importe qui.C'est donc un triple A venant directement de la licence, créée parqui sera gratuit le temps d'une semaine., sorti en octobre 2015 est le neuvième opus majeur de la franchise, et vous emmène. Si le protagoniste se nomme, vous aurez également la possibilité d'incarner sa sœur jumelle,Dans, vous allez devoir faire face au templier Crawford Starrick. Si vous avez le même objectif que votre sœur, vous n'avez cependant pas les mêmes idées. Il se place en dernière position dans la chronologie des événements,n'est pas l'opus qui a connu le plus grand succès, et fait même partie des raisons qui ont pousséà ralentir le rythme de sortie d'épisodes, étant donné les critiques de plus en plus négatives.Disponible depuis le 23 octobre 2015 sur PC, PS4 et Xbox One, vous pourrez vous procurergratuitement sur l'Epic Games Store dès le 20 février, à cette adresse . Si vous n'avez malheureusement pas pu profiter de cette offre, sachez que notre