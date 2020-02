Faeria est gratuit sur l'Epic Games Store à partir du 20 février

Entre le 20 et 27 février seul un jeu pourra être récupéré gratuitement, et il s'agit de Faeria.

Faeria gratuit sur l'Epic Games Store

Un jeu de stratégie unique. Construisez des decks incroyables et façonnez le champ de bataille dans des combats épiques. Élevez des montagnes, bâtissez des forêts, remplissez des lacs, ou maîtrisez le sable du désert.



Tracez votre propre chemin vers la victoire. Développez votre collection grâce à notre modèle simple et économique basé sur des contenus téléchargeables. Vivez l'expérience d'un jeu de cartes sans micropaiements onéreux. Que cela soit à travers les campagnes en solo, le mode draft ou multijoueur, toutes les cartes sont gagnées en jouant simplement au jeu !

N'hésitez pas à utiliser notre code créateur « GAMEWAVE » si vous appréciez le contenu que nous vous proposons sur Faeria.

Pour faire suite à Kingdom Come: Delivrance et Aztez, actuellement disponibles gratuitement sur la boutique en ligne d'Epic Games , c'estqui sera offert le temps d'une semaine.est un jeu de cartes stratégique dans lequel il faut collectionner l'intégralité des 300 cartes. Il faudra pour cela remporter de nombreux combats tactiques, se déroulant sur un plateau de jeu possédant un univers très fantastique. Aussi bien jouable en solo qu'en multijoueur, vous allez devoir façonner votre deck en fonction des cartes en votre possession pour être le meilleur possible sur le champ de bataille.Méconnu du grand public,est pourtant très riche en contenu et propose plus d'une centaine d'heures de jeu en solo ou coopération, en plus des nombreux défis qui vous seront proposés tout le long de votre aventure. Initialement disponible en free-to-play, les développeurs ont finalement fait le choix de le commercialiser pour la somme de 19,99 euros. Vous pourrez tout de même récupérer, gratuitement,sur l' Epic Games Store entre le 20 février à 17h et le 27 du même mois, 16h59.