Immortals Fenyx Rising : Une démo gratuite est disponible uniquement sur Stadia

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

À quelques semaines de sa sortie,, ce dernier alliant mythologie, action et fantastique, au travers d'. Cependant,, et ce pour une durée limitée de 7 jours.De ce fait,. Cet essai ne nécessite pas d'option d'abonnement premium Stadia de la part des joueurs, il suffit simplement d'une connexion internet et bien entendu, de vous rendre sur la page du jeu pour profiter de l'offre, accessible via ce lien Pour rappel, Immortals Fenyx Rising sera disponiblesur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X et S, et aussi sur PC via Stadia, l'Epic Games Store, l'Ubisoft Connect, anciennement connu sous le nom d'Uplay.