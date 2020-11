Immortals Fenyx Rising : Les configurations PC

Configuration PC d'Immortals Fenyx Rising

Configuration minimale (très bas) 720p/30 FPS

Processeur : Intel Core i5-2400 ou AMD FX-6300

: Intel Core i5-2400 ou AMD FX-6300 Carte Graphique : GeForce GTX 660 ou AMD R9 280X

: GeForce GTX 660 ou AMD R9 280X RAM : 8 Go (Mode dual-channel)

: 8 Go (Mode dual-channel) VRAM : 2Go pour NVIDIA ou 3GB pour AMD

: 2Go pour NVIDIA ou 3GB pour AMD Stockage : 28 Go HDD

: 28 Go HDD Système d'exploitation : Windows 7 64-bit

Configuration recommandée 1080p/30 FPS

Processeur : Intel Core i7-3770 ou AMD FX-8350

: Intel Core i7-3770 ou AMD FX-8350 Carte graphique : GeForce GTX 970 or AMD R9 290

: GeForce GTX 970 or AMD R9 290 RAM : 8 Go (Mode Dual-channel)

: 8 Go (Mode Dual-channel) VRAM : 4 Go

: 4 Go Stockage : 28 Go SSD

: 28 Go SSD Système d'exploitation : Windows 10 64-bit

, anciennement nommé Gods & Monster, est un jeu d'action-aventure dans lequel nous incarnerons, une demi-déesse ailée qui a pour objectif de sauver les dieux grecs et leurs habitats. Durant son périple, notre personnage devra affronter des créatures légendaires tout en devant maîtriser des pouvoirs exceptionnels, avec également un affrontement contre l'un des dieux les plus puissants : Typhon.Depuis sont annonce,, d'autant plus que le titre se rendra disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S et Nintendo Switch. Toutefois, pour celles et ceux souhaitant se le procurer sur PC, il faudra faire attention à ce que votre ordinateur soit en mesure de le faire tourner, même s'il ne s'agit pas d'un jeu très lourd.Outre le processeur demandé, qui est tout de même un Intel Core i5-2400, le reste du matériel n'a rien de surpuissant pour des paramètres bas ou élevés. Toutefois, pour celles et ceux souhaitant l'excellence, les composants devront être plus récents.Pour le reste des configurations, vous pouvez vous référer à l'image :arrivera pour rappel le 3 décembre sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S et Nintendo Switch.