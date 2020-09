Immortals Fenyx Rising, anciennement Gods and Monsters, voit sa date de sortie fuiter

Immortals Fenyx Rising (formerly Gods & Monsters) is releasing on Dec 3rd according to XBL https://t.co/82WrQWrZSl



supports Smart Delivery pic.twitter.com/4L8pmmR22a — Wario64 (@Wario64) September 4, 2020

Alors que le studioavait donc annoncé une révélation complète le 10 septembre prochain pour son nouveau titre, silencieux depuis plus d'un an,Même si la page a été supprimée depuis, un utilisateur de Twitter nomméa publié quelques captures d'écran, sur lesquelles nous pouvons voir plusieurs éléments intéressants, dont sa date de sortie. Ainsi,et devrait peser environDe plus, d'autres détails viennent apporter quelques indications quant à l'histoire et à son gameplay. Ainsi, nous pouvons donc apprendre que le titre proposera, et celui-ci « maniera les pouvoirs des dieux comme l'épée d'Achille et les ailes de Daidalos pour combattre de puissants ennemis et résoudre d'anciennes énigmes ». L'aventure permettra aux joueurs de rencontrer des bêtes mythologiques comme Méduse et Cyclope, et de se battre dans les airs ou sur terre.Il faudra attendre le prochainqui aura lieu le 10 septembre prochain afin d'en découvrir davantage sur, et notamment pour confirmer sa date de sortie.