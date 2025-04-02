Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau annoncé à la surprise générale

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 02 avril 2025 à 18h11
Nintendo a profité du Nintendo Direct du 2 avril 2025 pour annoncer l'arrivée prochaine d'Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau.
Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau annoncé à la surprise générale
Le Nintendo Direct du 2 avril 2025 a présenté de très nombreux jeux devant débarquer sur la prochaine console de la firme, la Nintendo Switch 2. Parmi eux, un tout nouveau jeu Zelda, à savoir Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau (« Hyrule Warriors: Age of Imprisonment » dans la langue de Shakespeare »), qui bénéficie déjà d'une fenêtre de sortie.

Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau débarque cet hiver sur Switch 2

En effet, pendant le Nintendo Direct du 2 avril 2025, qui était dédié à la nouvelle console de la firme et aux jeux à venir, Nintendo a annoncé Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau, qui sort au cours de cet hiver 2025 en exclusivité sur Nintendo Switch 2.

Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau, qui a eu le droit à un premier trailer, dont la durée est légèrement inférieure à deux minutes, narrera un pan scénaristique connu de toutes celles et ceux qui ont parcouru The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom : la « Guerre du Sceau ». Ainsi, le titre invitera les joueurs et les joueuses à plonger « au cœur des batailles épiques » de ce conflit mémorable. D'ailleurs, dans ladite vidéo, nous pouvons voir différents personnages emblématiques, notamment la Princesse Zelda, le Roi Rauru et la Reine Sonia, qui devront affronter les forces de Ganondorf.

Miniature vidéo

Rappelons, en guise de conclusion, qu'Hyrule Warriors: Les Chroniques du Sceau doit débarquer sur Nintendo Switch 2 au cours de cet hiver 2025.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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