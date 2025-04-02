Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau annoncé à la surprise générale

Nintendo a profité du Nintendo Direct du 2 avril 2025 pour annoncer l'arrivée prochaine d'Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau.

Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau débarque cet hiver sur Switch 2

Le Nintendo Direct du 2 avril 2025 a présenté de très nombreux jeux devant débarquer sur la prochaine console de la firme, la Nintendo Switch 2. Parmi eux, un tout nouveau jeu Zelda, à savoirEn effet, pendant le Nintendo Direct du 2 avril 2025, qui était dédié à la nouvelle console de la firme et aux jeux à venir, Nintendo a annoncé, qui a eu le droit à un premier trailer, dont la durée est légèrement inférieure à deux minutes, narrera un pan scénaristique connu de toutes celles et ceux qui ont parcouru The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom : la « Guerre du Sceau ». Ainsi, le titre invitera les joueurs et les joueuses à plonger « au cœur des batailles épiques » de ce conflit mémorable. D'ailleurs, dans ladite vidéo, nous pouvons voir différents personnages emblématiques, notamment la Princesse Zelda, le Roi Rauru et la Reine Sonia, qui devront affronter les forces de Ganondorf.Rappelons, en guise de conclusion, qu'doit débarquer sur Nintendo Switch 2 au cours de cet hiver 2025.