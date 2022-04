Hyper Light Breaker : Une nouvelle aventure dans l'univers d'Hyper Light Drifter annoncée

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Si les développeurs de chez Heart Machine se sont, dernièrement, concentrés sur Solar Ash, ils n'en ont pas oublié leur tout premier titre, Hyper Light Drifter, pour autant. D'ailleurs, le soft a récemment soufflé sa sixième bougie. Un anniversaire qui s'accompagne d'une annonce qui va, très probablement, ravir les fans.En effet, à cette occasion, les développeurs de chez Heart Machine ont révélé qu'ils travaillaient actuellement surÉdité par Gearbox Software, Hyper Light Breaker proposera de la 3D, ainsi que de la coopération en ligne.Un premier aperçu d'Hyper Light Breaker est d'ailleurs disponible en images. La vidéo a été animée par Studio Grackle et permet, ainsi, d'avoir une idée de ce qui nous attend via cette toute nouvelle aventure.Le créateur d'Hyper Light Drifter et directeur créatif chez Heart Machine, Alx Preston, s'est d'ailleurs, exprimé au sujet de ce prochain titre : « Le financement participatif du jeu [Hyper Light Drifter] a surpassé nos attentes les plus folles, ce qui a permis à des millions de joueurs à travers le monde de tomber amoureux de Hyper Light Drifter. Les fans nous ont fait confiance pour donner forme à notre vision, et nous avons hâte que notre communauté puisse découvrir Hyper Light Breaker — il s'agit d'une nouvelle voie et de l'aboutissement de tout ce que nous avons appris au cours de ces huit dernières années de développement au sein de Heart Machine ».Pour le moment, aucune date de sortie précise n'a été donnée. En revanche,