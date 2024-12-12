Hyper Light Breaker annonce sa date de sortie

Heart Machine et Arc Games ont, récemment, partagé la date de sortie de leur roguelite coopératif, Hyper Light Breaker.

Hyper Light Breaker trouve sa date de sortie

Nous sommes ravis de participer au Day of the Devs: The Game Awards Edition et de pouvoir enfin vous annoncer que Hyper Light Breaker sortira en accès anticipé dans à peine un mois. Au nom de toute l'équipe de Heart Machine, nous voudrions remercier du fond du cœur notre communauté, nos amis et collègues pour tout leur soutien au fil des ans et pour nous avoir suivis pendant que nous travaillions sur notre projet le plus ambitieux à ce jour. Lancer Hyper Light Breaker en accès anticipé ne sera que le début, puisque nous souhaitons que la communauté fasse partie intégrante du processus de développement. Nous avons vraiment hâte que les joueurs nous rejoignent dans le Foisonnement afin que Hyper Light Breaker puisse dévoiler son plein potentiel.







Annoncé en 2022,a, malheureusement, été reporté à quelques reprises. Toutefois, Heart Machine et Arc Games ont dévoilé, il y a très peu de temps,, qui nous donne rendez-vous au début de l'année 2025.En effet, Heart Machine et Arc Games ont partagé, lors du « Day of the Devs: The Game Awards Edition »,. Les développeurs ont également profité de cette occasion pour révéler, et plus précisément sur la plateforme de Valve, Steam. Les équipes en charge du soft en ont profité pour préciser son tarif, qui est de 28,99 €.Le fondateur et directeur créatif de Heart Machine, Alx Preston, a déclaré à ce sujet :En ce qui concerne l'accès anticipé d', le studio de développement indique sur la page Steam du soft : « Nous prévoyons de rester en accès anticipé pendant environ un an, mais cela pourrait changer en fonction des réponses de la communauté et de leurs retours ».Rendez-vous donc le 14 janvier 2025 pour découvrir, qui débarque, à cette date, en accès anticipé sur PC.