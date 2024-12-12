Hyper Light Breaker annonce sa date de sortie

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 12 décembre 2024 à 10h24
Heart Machine et Arc Games ont, récemment, partagé la date de sortie de leur roguelite coopératif, Hyper Light Breaker.
Hyper Light Breaker annonce sa date de sortie
Annoncé en 2022, Hyper Light Breaker a, malheureusement, été reporté à quelques reprises. Toutefois, Heart Machine et Arc Games ont dévoilé, il y a très peu de temps, une nouvelle date de sortie pour Hyper Light Breaker, qui nous donne rendez-vous au début de l'année 2025.

Hyper Light Breaker trouve sa date de sortie

En effet, Heart Machine et Arc Games ont partagé, lors du « Day of the Devs: The Game Awards Edition », une nouvelle bande-annonce présentant Hyper Light Breaker. Les développeurs ont également profité de cette occasion pour révéler la date de sortie du roguelite coopératif en monde ouvert : Hyper Light Breaker arrive, ainsi, le 14 janvier 2025 en accès anticipé sur PC, et plus précisément sur la plateforme de Valve, Steam. Les équipes en charge du soft en ont profité pour préciser son tarif, qui est de 28,99 €.

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Le fondateur et directeur créatif de Heart Machine, Alx Preston, a déclaré à ce sujet :
Nous sommes ravis de participer au Day of the Devs: The Game Awards Edition et de pouvoir enfin vous annoncer que Hyper Light Breaker sortira en accès anticipé dans à peine un mois. Au nom de toute l'équipe de Heart Machine, nous voudrions remercier du fond du cœur notre communauté, nos amis et collègues pour tout leur soutien au fil des ans et pour nous avoir suivis pendant que nous travaillions sur notre projet le plus ambitieux à ce jour. Lancer Hyper Light Breaker en accès anticipé ne sera que le début, puisque nous souhaitons que la communauté fasse partie intégrante du processus de développement. Nous avons vraiment hâte que les joueurs nous rejoignent dans le Foisonnement afin que Hyper Light Breaker puisse dévoiler son plein potentiel.
En ce qui concerne l'accès anticipé d'Hyper Light Breaker, le studio de développement indique sur la page Steam du soft : « Nous prévoyons de rester en accès anticipé pendant environ un an, mais cela pourrait changer en fonction des réponses de la communauté et de leurs retours ».
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Rendez-vous donc le 14 janvier 2025 pour découvrir Hyper Light Breaker, qui débarque, à cette date, en accès anticipé sur PC.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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