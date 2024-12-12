Hyper Light Breaker annonce sa date de sortie

Hyper Light Breaker : C'est déjà la fin, et Heart Machine licencie
Heart Machine a, récemment, annoncé l'arrêt du développement d'Hyper Light Breaker, alors que le studio est touché par des licenciements.
Nous sommes ravis de participer au Day of the Devs: The Game Awards Edition et de pouvoir enfin vous annoncer que Hyper Light Breaker sortira en accès anticipé dans à peine un mois. Au nom de toute l'équipe de Heart Machine, nous voudrions remercier du fond du cœur notre communauté, nos amis et collègues pour tout leur soutien au fil des ans et pour nous avoir suivis pendant que nous travaillions sur notre projet le plus ambitieux à ce jour. Lancer Hyper Light Breaker en accès anticipé ne sera que le début, puisque nous souhaitons que la communauté fasse partie intégrante du processus de développement. Nous avons vraiment hâte que les joueurs nous rejoignent dans le Foisonnement afin que Hyper Light Breaker puisse dévoiler son plein potentiel.En ce qui concerne l'accès anticipé d'Hyper Light Breaker, le studio de développement indique sur la page Steam du soft : « Nous prévoyons de rester en accès anticipé pendant environ un an, mais cela pourrait changer en fonction des réponses de la communauté et de leurs retours ».
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