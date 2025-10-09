Hyper Light Breaker : C'est déjà la fin, et Heart Machine licencie

Heart Machine a, récemment, annoncé l'arrêt du développement d'Hyper Light Breaker, alors que le studio est touché par des licenciements.

Clap de fin pour Hyper Light Breaker

Heart Machine making layoffs and ending development on Hyper Light Breaker https://t.co/g1a5BsO9uo — Game Developer (@gamedevdotcom) October 9, 2025

Des licenciements chez Heart Machine

Alors que nous terminons notre travail sur Hyper Light Breaker, nous avons dû prendre la décision difficile de nous séparer d'un certain nombre de membres talentueux de notre équipe. Ce n'était pas la solution idéale, mais c'était la seule possible compte tenu des circonstances.



Bien que cette décision mette un terme au projet, elle reflète des forces plus larges qui échappent à notre contrôle, notamment les changements dans le financement, la consolidation des entreprises et l'environnement incertain dans lequel évoluent aujourd'hui de nombreux petits studios comme le nôtre.

Sorti en accès anticipé au cours du mois de janvier 2025,a, malheureusement, connu un lancement assez difficile. Bien que les développeurs aient déployé des mises à jour sur leur roguelike, cela ne semble pas avoir été suffisant, étant donné qu'En effet, selon Game Developer, qui détient ses informations d'un porte-parole dudit studio de développement,. Cette décision arrive ainsi 9 mois après le lancement du titre en accès anticipé, qui ne se dotera donc pas de sa version 1.0. Malheureusement, ce n'est pas la seule mauvaise nouvelle concernant Heart Machine.Toujours d'après Game Developer,. Le nombre exact n'est pas connu, mais le studio a déclaré à ce sujet :Ainsi, comme vous l'aurez compris,ne devrait plus recevoir de nouvelles mises à jour. Heart Machine n'a pas indiqué si des remboursements auront lieu, étant donné qu'n'a même pas eu le temps de sortir de son accès anticipé.