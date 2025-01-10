Hyper Light Breaker : Un trailer présentant les Breakers et boss partagé

Avant sa sortie en accès anticipé, Hyper Light Breaker se dote d'une nouvelle bande-annonce, présentant les Breakers et les Couronnes (boss du jeu).
Le lancement en accès anticipé du jeu d'action coopératif de Heart Machine, Hyper Light Breaker
, est prévu pour ce mois de janvier 2025, et dans très peu de temps (au moment où nous écrivons ces lignes). Avant cela, Heart Machine et Arc Games ont tenu à partager un nouveau trailer revenant sur les Breakers (personnages jouables) et les Couronnes (boss) présents sur Hyper Light Breaker
.
Les Breakers et Couronnes d'Hyper Light Breaker montrés dans un nouveau trailer
En effet, à quelques jours de la sortie d'Hyper Light Breaker
en accès anticipé sur PC, qui est prévue pour le 14 janvier 2025, les développeurs font le point, en vidéo, sur certains contenus du titre.
Ainsi, cette nouvelle bande-annonce présente les personnages, dits Breakers, que les joueurs pourront incarner sur Hyper Light Breaker
: Vermillion, Lapis et Goro. Ces derniers sont chacun accompagnés d'un petit compagnon drone, dit SyCom. Ladite vidéo comporte des séquences de gameplay, dévoilant quelque peu les caractéristiques de chaque Breaker. En outre, ce nouveau trailer présente deux boss, baptisés « Couronnes », d'Hyper Light Breaker
: Dro et Exus, qui s'annoncent assez redoutables.
Heart Machine et Arc Games ont, par ailleurs, profité de l'occasion pour annoncer qu'un lot Hyper Light
, contenant un code d'activation Steam pour Hyper Light Drifter (copie numérique), sera disponible du 14 au 28 janvier 2025
. Ce bundle sera proposé au tarif de 28,99 € sur la plateforme de Valve.
En guise de conclusion, rappelons qu'Hyper Light Breaker
débarque en accès anticipé le 14 janvier 2025 sur PC.
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