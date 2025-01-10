Hyper Light Breaker : Un trailer présentant les Breakers et boss partagé

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 10 janvier 2025 à 11h57
Avant sa sortie en accès anticipé, Hyper Light Breaker se dote d'une nouvelle bande-annonce, présentant les Breakers et les Couronnes (boss du jeu).
Hyper Light Breaker : Un trailer présentant les Breakers et boss partagé
Le lancement en accès anticipé du jeu d'action coopératif de Heart Machine, Hyper Light Breaker, est prévu pour ce mois de janvier 2025, et dans très peu de temps (au moment où nous écrivons ces lignes). Avant cela, Heart Machine et Arc Games ont tenu à partager un nouveau trailer revenant sur les Breakers (personnages jouables) et les Couronnes (boss) présents sur Hyper Light Breaker.

Les Breakers et Couronnes d'Hyper Light Breaker montrés dans un nouveau trailer

En effet, à quelques jours de la sortie d'Hyper Light Breaker en accès anticipé sur PC, qui est prévue pour le 14 janvier 2025, les développeurs font le point, en vidéo, sur certains contenus du titre.

Ainsi, cette nouvelle bande-annonce présente les personnages, dits Breakers, que les joueurs pourront incarner sur Hyper Light Breaker : Vermillion, Lapis et Goro. Ces derniers sont chacun accompagnés d'un petit compagnon drone, dit SyCom. Ladite vidéo comporte des séquences de gameplay, dévoilant quelque peu les caractéristiques de chaque Breaker. En outre, ce nouveau trailer présente deux boss, baptisés « Couronnes », d'Hyper Light Breaker : Dro et Exus, qui s'annoncent assez redoutables.

Miniature vidéo

Heart Machine et Arc Games ont, par ailleurs, profité de l'occasion pour annoncer qu'un lot Hyper Light, contenant un code d'activation Steam pour Hyper Light Drifter (copie numérique), sera disponible du 14 au 28 janvier 2025. Ce bundle sera proposé au tarif de 28,99 € sur la plateforme de Valve.
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En guise de conclusion, rappelons qu'Hyper Light Breaker débarque en accès anticipé le 14 janvier 2025 sur PC.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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