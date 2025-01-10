Hyper Light Breaker : Un trailer présentant les Breakers et boss partagé

Avant sa sortie en accès anticipé, Hyper Light Breaker se dote d'une nouvelle bande-annonce, présentant les Breakers et les Couronnes (boss du jeu).

Les Breakers et Couronnes d'Hyper Light Breaker montrés dans un nouveau trailer







Le lancement en accès anticipé du jeu d'action coopératif de Heart Machine,, est prévu pour ce mois de janvier 2025, et dans très peu de temps (au moment où nous écrivons ces lignes). Avant cela, Heart Machine et Arc Games ont tenu à partagerEn effet, à quelques jours de la sortie d'en accès anticipé sur PC, qui est prévue pour le 14 janvier 2025, les développeurs font le point, en vidéo, sur certains contenus du titre.Ainsi,: Vermillion, Lapis et Goro. Ces derniers sont chacun accompagnés d'un petit compagnon drone, dit SyCom. Ladite vidéo comporte des séquences de gameplay, dévoilant quelque peu les caractéristiques de chaque Breaker. En outre,: Dro et Exus, qui s'annoncent assez redoutables.Heart Machine et Arc Games ont, par ailleurs, profité de l'occasion pour annoncer qu', contenant un code d'activation Steam pour Hyper Light Drifter (copie numérique),. Ce bundle sera proposé au tarif de 28,99 € sur la plateforme de Valve.En guise de conclusion, rappelons qu'débarque en accès anticipé le 14 janvier 2025 sur PC.