Heart Machine (Hyper Light Breaker) licencie en masse

Le studio de développement Heart Machine connaît de grosses difficultés et a licencié la majeure partie de ses employés.

Connu pour la licence Hyper Light, le studio de développement Heart Machine travaillait sur un nouveau projet non annoncé. Malheureusement, alors que l'éditeur a décidé de se retirer de ce projet, Heart Machine a dû licencier la majeure partie de son équipe.

D'importants licenciements chez Heart Machine

Via une récente publication sur LinkedIn, qui a notamment été relayée sur Twitter/X, Alx Preston, le fondateur dudit studio, a partagé une très mauvaise nouvelle : de nombreux employés d'Heart Machine ont été licenciés, alors que l'éditeur pour le prochain projet vidéoludique des créateurs de la licence Hyper Light a décidé de « ne plus donner suite ». Alx Preston parle ainsi de « la quasi-totalité du personnel » :

J'ai une nouvelle très difficile à vous annoncer aujourd'hui. Nous travaillons sur un titre qui n'avait pas encore été annoncé, financé par un éditeur. Cette semaine, celui-ci a décidé de ne plus donner suite au projet. Sans cette source de revenue essentielle pour le studio, sans aucune autre perspective immédiate ni autre financement, nous avons été contraints de licencier la quasi-totalité du personnel. C'est dévastateur.

Alx Preston explique, par la suite, que les personnes licenciées profiteront du soutien d'Heart Machine : « Chacun bénéficiera d'un soutien aussi important que possible, notamment en matière de recherche d'emploi. Si vous connaissez des postes adaptés à ces personnes extrêmement talentueuses et bienveillantes, n'hésitez pas à nous contacter et nous nous chargeons de la coordination ».

Un avenir incertain pour Heart Machine

Dans la même publication sur LinkedIn, ledit fondateur a indiqué qu'ils allaient « continuer à chercher une solution », mais que l'avenir du studio est encore incertain, étant donné qu'Alx Preston n'est « pas encore sûr de ce que Heart Machine devra faire pour survivre ».