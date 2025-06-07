Hotel Galactic : Une date de sortie et une nouvelle vidéo pour le jeu de gestion cozy au style Ghibli

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 07 juin 2025 à 19h23
Ancient Forge a, récemment, partagé un nouveau trailer présentant Hotel Galactic.
Hotel Galactic : Une date de sortie et une nouvelle vidéo pour le jeu de gestion cozy au style Ghibli
Annoncé pour la toute première fois au cours de l'année 2024, Hotel Galactic, qui est développé ainsi qu'édité par Ancient Forge, a su attirer la curiosité des joueurs et des joueuses. Avec son style artistique inspiré des productions du studio Ghibli et sa dimension cozy (ou « cosy »), le titre est plutôt attendu par la communauté. Il y a peu de temps, nous avons eu le droit à un nouveau trailer montrant Hotel Galactic.

Hotel Galactic partage un nouveau trailer

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C'est lors du Wholesome Direct, qui a eu lieu en début de soirée le samedi 7 juin 2025, que les joueurs et les joueuses ont pu découvrir une nouvelle vidéo présentant Hotel Galactic. Ce trailer, qui dure un peu plus d'une minute, nous rappelle le gameplay du soft, tout en nous montrant, de nouveau, sa direction artistique sublime.

Ainsi, sur Hotel Galactic, les joueurs et les joueuses devront transformer un hôtel intergalactique délabré en une destination touristique charmante. Ces derniers auront, ainsi, l'opportunité de créer chaque élément de ce lieu, de décorer les différentes pièces mais aussi collecter des ressources sur l'île flottante ou encore cuisinier des plats. Hotel Galactic nous laisse également la possibilité de gérer une équipe, constituée « de compagnons extraterrestres, chacun avec ses propres capacités et traits spéciaux ».

Miniature vidéo

Hotel Galactic annonce sa sortie en accès anticipé

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À cette occasion, Ancient Forge a annoncé qu'Hotel Galactic arrive en accès anticipé le 24 juillet 2025 sur PC, et ce, plus précisément sur la plateforme de Valve, Steam. Mais si vous faites partie de celles et ceux qui sont impatients de poser les mains sur ce nouveau jeu de gestion cozy, sachez qu'une version démo gratuite d'Hotel Galactic est actuellement disponible sur Steam.

Rendez-vous donc le 24 juillet prochain pour découvrir Hotel Galactic, qui débarque, à cette date, en accès anticipé sur PC.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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