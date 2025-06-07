Hotel Galactic : Une date de sortie et une nouvelle vidéo pour le jeu de gestion cozy au style Ghibli

Ancient Forge a, récemment, partagé un nouveau trailer présentant Hotel Galactic.

Hotel Galactic partage un nouveau trailer

Hotel Galactic annonce sa sortie en accès anticipé

Annoncé pour la toute première fois au cours de l'année 2024,, qui est développé ainsi qu'édité par Ancient Forge, a su attirer la curiosité des joueurs et des joueuses. Avec son style artistique inspiré des productions du studio Ghibli et sa dimension cozy (ou « cosy »), le titre est plutôt attendu par la communauté. Il y a peu de temps, nous avons eu le droit àC'est lors du Wholesome Direct, qui a eu lieu en début de soirée le samedi 7 juin 2025, que les joueurs et les joueuses ont pu découvrir. Ce trailer, qui dure un peu plus d'une minute, nous rappelle le gameplay du soft, tout en nous montrant, de nouveau, sa direction artistique sublime.Ainsi, sur, les joueurs et les joueuses devront transformer un hôtel intergalactique délabré en une destination touristique charmante. Ces derniers auront, ainsi, l'opportunité de créer chaque élément de ce lieu, de décorer les différentes pièces mais aussi collecter des ressources sur l'île flottante ou encore cuisinier des plats.nous laisse également la possibilité de gérer une équipe, constituée « de compagnons extraterrestres, chacun avec ses propres capacités et traits spéciaux ».À cette occasion, Ancient Forge a annoncé qu', et ce, plus précisément sur la plateforme de Valve, Steam. Mais si vous faites partie de celles et ceux qui sont impatients de poser les mains sur ce nouveau jeu de gestion cozy, sachez qu'Rendez-vous donc le 24 juillet prochain pour découvrir, qui débarque, à cette date, en accès anticipé sur PC.