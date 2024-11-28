Steam : Les immanquables des soldes d'automne 2024, notre sélection des jeux à acheter

Les soldes d'automne 2024 de Steam ont commencé, permettant de découvrir une large sélection de jeux à des prix très abordables. Retrouvez une liste non exhaustive des meilleures affaires.

Les offres à ne pas louper pour les soldes d'automne Steam 2024

Horizon Forbidden West Complete Edition → 40,19 € au lieu de 59,99 €.

→ 40,19 € au lieu de 59,99 €. Stardew Valley → 9,79 € au lieu de 13,99 €.

→ 9,79 € au lieu de 13,99 €. Layers of Fear (2016) → 1,99 € au lieu de 19,99 €.

→ 1,99 € au lieu de 19,99 €. Ori and the Will of the Wisps → 9,89 € au lieu de 29,99 €.

→ 9,89 € au lieu de 29,99 €. Darkest Dungeon → 1,96 € au lieu de 24,50 €.

→ 1,96 € au lieu de 24,50 €. Assassin's Creed Odyssey → 5,99 € au lieu de 59,99 €.

→ 5,99 € au lieu de 59,99 €. Slime Rancher → 1,89 € au lieu de 18,99 €.

→ 1,89 € au lieu de 18,99 €. Uncharted: Legacy of Thieves Collection → 19,99 € au lieu de 49,99 €.

→ 19,99 € au lieu de 49,99 €. Red Dead Redemption 2 → 19,79 € au lieu de 59,99 €.

→ 19,79 € au lieu de 59,99 €. Kingdom Come Deliverance → 2,99 € au lieu de 29,99 €.

→ 2,99 € au lieu de 29,99 €. Assassin's Creed Mirage → 19,99 € au lieu de 49,99 €.

→ 19,99 € au lieu de 49,99 €. Silent Hill 2 → 55,99 € au lieu de 69,99 €.

→ 55,99 € au lieu de 69,99 €. Sekiro: Shadows Die Twice → 29,99 € au lieu de 59,99 €.

→ 29,99 € au lieu de 59,99 €. Disney Dreamlight Valley → 29,99 € au lieu de 39,99 €.

→ 29,99 € au lieu de 39,99 €. The Elder Scrolls Online → 4,99 € au lieu de 19,99 €.

→ 4,99 € au lieu de 19,99 €. Monster Hunter World → 9,89 € au lieu de 29,99 €.

→ 9,89 € au lieu de 29,99 €. Balatro → 11,89 € au lieu de 13,99 €.

→ 11,89 € au lieu de 13,99 €. Forza Horizon 4 → 13,99 € au lieu de 69,99 €.

→ 13,99 € au lieu de 69,99 €. Ghost of Tsushima Director's Cut → 47,99 € au lieu de 59,99 €.

→ 47,99 € au lieu de 59,99 €. Satisfactory → 31,19 € au lieu de 38,99 €.

→ 31,19 € au lieu de 38,99 €. Tunic → 14,49 € au lieu de 28,99 €.

→ 14,49 € au lieu de 28,99 €. Watch Dogs Legion → 8,99 € au lieu de 59,99 €.

→ 8,99 € au lieu de 59,99 €. Tomb Raider → 2,24 € au lieu de 14,99 €.

→ 2,24 € au lieu de 14,99 €. Ratchet & Clank: Rift Apart → 29,99 € au lieu de 59,99 €.

Jusqu'au 4 décembre,, afin d'étoffer leur bibliothèque vidéoludique à moindre coût. De nombreuses offres sont, ainsi, disponibles. Autant dire qu'il y en a pour tous les goûts. Avec de gros classiques de ces dernières années et des titres indépendants très bons, la sélection proposée ravira certainement la communauté.Toutefois, étant donné la pléthore de jeux profitant d'une promotion, il peut être difficile de faire un choix, tout en passant à côté d'une bonne affaire. C'est pourquoi nous avons parcouruafin de vous proposer une liste des immanquables.Comme dit précédemment, nous vous partageons, ci-dessous, une liste non exhaustive des jeux actuellement en promotion sur Steam, dans le cadre. De ce fait, si vous souhaitez en voir plus, nous vous invitons à vous rendre sur la plateforme de Valve. Mais, pour l'heure, voici quelques titres qui profitent de belles réductions pendant ces