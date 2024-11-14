Horizon : Un nouveau titre disponible courant 2025 ?

Une offre d'emploi partagée par Guerilla Games alimente les rumeurs sur la sortie d'un nouveau Horizon au cours de l'année 2025, sans précisions supplémentaires.
Horizon Zero Dawn Remastered
est disponible depuis le 31 octobre 2024, mais le studio Guerilla Games ne s'accorde aucun instant de répit. Les créateurs de la franchise travaillent sur de nouveaux projets
pour étendre le monde d'Aloy et offrir aux joueurs de nouvelles épopées entre nature sauvage et technologies bestiales. Pour cela, ils recrutent régulièrement de nouvelles personnes pour épauler les développeurs. Mais une offre d'emploi partagée sur le site de Guerilla Games a piqué la curiosité de certains utilisateurs de X/Twitter.
Une version MMO d'Horizon ou un titre multijoueur lancé l'année prochaine
En analysant le détail complet de l'annonce, l'utilisateur JorRaptor a noté que Guerilla Games recherchait un stagiaire disponible au cours du premier semestre 2025. Sa mission serait de « s'assurer que le jeu est prêt pour le lancement ».
Pour cela, le candidat en question doit avoir « des connaissances théoriques et une expérience pratique
» en contrôle qualité, résider aux Pays-Bas et être inscrit dans une école du pays. Mais le détail marquant est qu'un nouveau titre Horizon devrait bien sortir au cours du deuxième semestre 2025.
Cependant, la nature du jeu en question intrigue la communauté. En effet, il a déjà été confirmé qu'un MMO dans l'univers d'Horizon était actuellement en cours de développemen
t : Project H. Sa réalisation a été confiée à NCSoft en partenariat avec Sony. Mais dans le même temps, Jan-Bart van Beek (directeur du studio Guerrilla Games) a rappelé que « Nous allons également travailler sur un jeu multijoueur. »
Actuellement, rien ne permet de dire s'il s'agit de deux projets distincts ou si NCSoft et Guerilla Games travaillent ensemble au développement du Project H. Toutefois, le nouveau titre Horizon devrait être présenté plus en détail dans le courant de l'année 2025. Horizon: Forbidden West est d'ailleurs arrivé sur PC au début de l'année, et vous pouvez obtenir le titre tout en faisant des économies grâce à notre partenaire Instant Gaming qui vous le propose pour la somme de 22,99 € au lieu de 60 €, soit 62 % de réduction.
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