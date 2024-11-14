Horizon : Un nouveau titre disponible courant 2025 ?

Une offre d'emploi partagée par Guerilla Games alimente les rumeurs sur la sortie d'un nouveau Horizon au cours de l'année 2025, sans précisions supplémentaires.

Une version MMO d'Horizon ou un titre multijoueur lancé l'année prochaine

Looks like Horizon Online is launching in 2025...



Guerrilla is looking for an intern to help out with the online project during 'the first half of 2025' and they'll acquire 'both theoretical knowledge and practical experience to ensure the game is prepared for launch'.



We also… pic.twitter.com/k6LATRsQCm — JorRaptor (@Jorraptor) November 13, 2024

Instant Gaming qui vous le propose pour la somme de 22,99 € au lieu de 60 €, soit 62 % de réduction.