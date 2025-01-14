Horizon : Plus d'un million de joueurs attendus pour le futur titre multijoueur

Sil n'a pas encore été officialisé, les équipes en charge du développement d'Horizon Online auraient de grandes ambitions pour le titre, comme le suggère une récente offre d'emploi.
Après la sortie d'Horizon: Forbidden West
, Guerrilla Games est resté très discret sur ses nouveaux projets. Cependant, de nombreux détails laissent penser qu'un opus multijoueur en ligne, connu au sein de la communauté sous le nom Horizon Online, serait en développement
. Les premières allusions liées au projet étaient des offres d'emploi publiées en 2018 et évoquant une sortie du jeu en 2025.
Si aucune annonce officielle ne confirme cette date, une nouvelle offre d'emploi donne des indices supplémentaires sur l'ampleur de ce projet. Il donne également une indication sur les ambitions de Guerrilla Games et l'éventuel engouement des joueurs à la sortie du titre. Mais le chiffre évoqué a de quoi laisser dubitatif ou donner le tournis car il est question d'un million de joueurs simultanés.
Anticiper l'arrivée massive de joueurs au lancement du projet Horizon Online
Pour comprendre ce chiffre, il faut observer en détail l'offre d'emploi en question. Parmi les compétences exigées pour le poste figurent « une expérience éprouvée dans la construction et l'exploitation de systèmes distribués à l'échelle mondiale, multiservices et comptant plus d'un million d'utilisateurs, à travers de multiples fournisseurs de cloud public
». Guerrilla Games aurait donc pour ambition de créer de multiples serveurs capables de supporter un afflux aussi important d'utilisateurs
.
Cependant, ce chiffre impressionnant pourrait aussi témoigner d'une forme d'anticipation de la part de Guerrilla Games
. Prévoir un nombre aussi conséquent de joueurs permettrait d'éviter les problèmes rencontrés par d'autres titres à leur lancement, comme ce fut le cas pour Helldivers 2.
Mais à l'heure actuelle, il est encore trop tôt pour se prononcer. Les adeptes de la franchise doivent patienter jusqu'à la révélation et l'officialisation de l'opus Horizon prévu pour cette année, qu'il s'agisse de l'opus Online ou d'un titre tenu secret jusqu'alors.
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