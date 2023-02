Horizon : Le projet multijoueur annoncé par Guerilla pourrait sortir sur mobile

Le jeu multijoueur Horizon porté sur mobile ?

Il y a tout juste deux mois, Guerilla Games a partagé sur son compte Twitter la publication de plusieurs offres d'emploi, confirmant ainsi leDepuis, le studio n'a pas partagé de nouvelles informations, mais une récente offre d'emploi est venue récemment apporter de nouvelles théories sur le jeu, notamment sur les plateformes sur lesquelles il pourrait être disponible.Comme ses prédécesseurs, Horizon: Zero Dawn et Horizon: Forbidden West,, puis possiblement sur PC par la suite, comme ça a été le cas pour le premier opus. Cependant,. C'est en tous les cas ce que laisse penser une offre d'emploi publiée récemment par Guerilla Games. L'entreprise est en effet à la recherche d'un Game Writer qui aurait « livré au moins un jeu mobile, riche en narration, ou passé au moins un an dans un studio AAA ».Bien évidemment, rien n'a été confirmé et rien n'est donc certain quant à l'avenir sur mobile de ce futur jeu. Néanmoins, Sony a recruté il y a deux ans environ un responsable de la division mobile, montrant ainsi sa volonté de porter ses licences sur smartphone.Il faudra patienter encore quelque temps avant d'en savoir plus, mais en attendant vous pouvez toujours profiter d'Horizon Forbidden West sur PS4 et PS5, voire vous replonger dans Horizon Zero Dawn.