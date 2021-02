Horizon: Forbidden West sera plus grand et meilleur que Zero Dawn selon l'actrice qui joue Aloy

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Fêtes de fin d'année, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire un concours où 1500 euros de jeux vidéo sont à gagner.



Pour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « À l'occasion des, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire Instant Gaming vous permet, l'espace d'une semaine', de participer àPour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « Concours du Nouvel An » et à remplir quelques-unes des conditions afin de multiplier vos chances de repartir avec le lot gagnant.

Horizon Zero Dawn est sans aucun doute l'un des jeux PS4 les plus appréciés par la communauté, tant grâce à son histoire, ses personnages que par ses graphismes. C'est donc sans grande surprise que l'annonce d'une suite, en juin 2020,. Nous avons cependant encore peu de détails sur l'histoire, qui semble ici se dérouler à San Francisco et ses alentours, alors que l'exploration sous-marine pourrait tenir une place importante.En attendant que Guerrilla Games nous en dise un peu plus, Ashly Burch, qui interprète Aloy, s'est exprimé chez nos confrères de GamesRadar et indique que Horizon: Forbidden West sera « plus grand et meilleur » que le premier épisode, même si elle « ne peut pas dire grand-chose ». Elle explique qu'elle a eu un aperçu des nouvelles zones dans laquelle se rendra la protagoniste avant d'enregistrer et que lorsque l'arc narratif lui a été présenté, elle était « comme un enfant devant un feu de camp » et excitée par ce projet.En tant que fan,, avant de conclure qu'elle pense « vraiment que les gens vont apprécier ». Il faudra patienter quelques mois avant de voir si les joueurs vont vraiment aimer,. Aucune date de sortie précise n'a pour le moment été donnée.