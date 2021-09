Horizon: Forbidden West renonce à sa mise à niveau payante

L'année dernière, nous nous sommes engagés à fournir des mises à niveau gratuites pour nos titres de lancement cross-gen, dont Horizon Forbidden West. Bien que l'impact profond de la pandémie ait poussé Forbidden West hors de la fenêtre de lancement que nous avions initialement envisagée, nous maintenons notre offre.

Je souhaite également confirmer aujourd'hui qu'à l'avenir, les titres cross-gen exclusifs à PlayStation First Party (nouvellement sortis sur PS4 et PS5) - à la fois numériques et physiques - proposeront une option de mise à niveau numérique à 10 dollars US de PS4 à PS5.

Depuis le 2 septembre dernier,, que ce soit pour la console PS4 ou pour la PS5, et ce, dans toutes ses différentes éditions. Néanmoins,puisque les joueurs ont dû faire face à plusieurs contraintes.La plus importante, et non des moindres, était. Les joueurs allaient en effet être obligés d'acheter une nouvelle fois le jeu pour « profiter » des améliorations, oubliant totalement par la même occasionToutefois, les joueurs ont su se faire entendre et le constructeur a fait machine arrière en revenant sur sa décision., a reconnu sur le blog officiel de PlayStation que Sony était « à côté de la plaque », et a annoncé que les joueurs pourront bel et bien bénéficier d'une mise à niveau gratuite pourAprès cette péripétie, le PDG a tenu à clarifier une bonne fois pour toutes la politique de PlayStation, et a réaffirmé queseulement (certainement 10 euros chez nous).Par ailleurs, il a annoncé que cela serait valable pour Gran Turismo 7 , mais aussi pour le prochain God of War Pour rappel, Horizon: Forbidden West sera disponible le 18 février 2022 sur PS4 et PS5.