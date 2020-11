Horizon: Forbidden West officialise sa sortie pour le second semestre 2021

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



C'est dansque le constructeur n'a pas hésité à glisser quelques informations importantes concernant certains titres très attendus, comme Spider-Man: Miles Morales Ratchet & Clank: Rift Apart , mais aussi Horizon: Forbidden West . À travers ce trailer inédit,À l'origine,, mais plusieurs rumeurs laissaient entendre qu'. Depuis, et surtout grâce à cette bande-annonce, PlayStation confirme ces dires et a inscrit en petits caractères « Horizon: Forbidden West : prévu pour le second semestre 2021 ».Nous devrions avoir plus de précisions quant à cette dernière dans les mois à venir, mais aussi de plus amples informations. Pour rappel,