Horizon: Forbidden West montrera son gameplay le 27 mai

Au cours de ce State of Play, nous vous offrirons un premier aperçu du gameplay de Horizon Forbidden West ! Dans ce segment exclusif de 20 minutes, vous découvrirez 14 minutes de gameplay inédit avec Aloy, notre héroïne, directement capturé sur PlayStation 5.

Enfin ! Presque un an après son annonce, H, pour le plus grand plaisir de celles et ceux ayant apprécié le premier épisode. Depuis, nous avons pu toucher aux aventures d'Aloy sur PC, permettant donc d'augmenter la communauté, mais peu d'informations concernant cette suite ont été communiquées.. Nous pouvons aussi espérer en savoir un peu plus sur ce nouvel épisode, qui est pour le moment exclusif à la PlayStation 5. Il devrait cependant débarquer plus tard sur PC, comme Horizon: Zero Dawn.Cette soirée spéciale pourrait même être conclue par, puisque nous n'avons pour le moment qu'une vague fenêtre, prévue pour la deuxième partie de l'année 2021. Rendez-vous donc dans la soirée de ce 27 mai pour en savoir plus sur