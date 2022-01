Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Le compte à rebours est lancé : il reste désormais un peu moins d'un mois avant de pouvoir retourner auprès d'Aloy dansdéveloppé par Guerrilla Games. La suite des aventures de la jeune chasseuse est effectivement prévue pour. D'ailleurs, une nouvelle vidéo a été récemment diffusée sur YouTube, permettant d'en apprendre plus sur l'histoire d'Horizon Forbidden West etLe story trailer du mercredi 19 janvier a permis aux joueurs d'avoir un beau résumé de l'histoire d'Horizon Forbidden West : de nouvelles machines féroces et redoutables sont apparues, alors qu'une maladie, similaire à la peste, ravage les terres de l'Ouest. Bien décidée à faire la lumière sur ces menaces, Aloy part alors pour un nouveau périple, semé d'embûches. Une aventure qui la mènera à la rencontre de nombreuses tribus et de nouveaux personnages. Parmi eux, Tilda, présentée à la toute fin de cette vidéo. Décrite par les développeurs comme « un nouveau personnage mystérieux ayant un lien particulier avec les temps anciens »,Durant sa courte et donc première apparition, nous entendons le dialogue suivant « Nous trouverons nos réponses. Mais attention. Nous ne sommes pas les seuls à les chercher ».: fait-elle partie d'une communauté d'humains qui est parvenue à survivre depuis l'apocalypse ? Est-elle membre d'un groupe possédant une grande richesse financière et intellectuelle, comme semblent l'indiquer, par exemple, ses vêtements d'un certain luxe ? A-t-elle un grand rôle à jouer dans l'aventure d'Aloy ? Autant de questions qui ne trouveront leur réponse qu'au début du mois de février, grâce à la sortie officielle du titre.