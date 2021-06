Horizon: Forbidden West : L'eau a nécessité plusieurs années de développement

Nos ingénieurs ont passé une quantité incroyable de temps sur le rendu de l'eau et les techniques de vagues. Ils ont probablement passé des années là-dessus. Il y a tellement de détails que nous pouvons mettre dans les ruines envahies par la végétation de San Francisco. Je ne pense pas que beaucoup de gens l'aient remarqué, mais chaque brin est rendu individuellement.

Comme nous le savons déjà,, et, a déclaré auprès de GQ que les développeurs y ont passé « une quantité incroyable de temps » afin d'avoir un rendu qui frôle la perfection.Selon ses dires, il aura fallu énormément d'heures de travail, qui se comptent en années, pour obtenir un résultat des plus réaliste.Dans, notre personnagese trouvera au milieu d'un nouvel environnement puisqu'elle rejoindra la Californie. De ce fait, les paysages seront différents de ceux de Zero Dawn, et notre protagoniste passera une bonne partie du jeu sur la côte ouest de l'Amérique. Ainsi,Ainsi, nous aurons le droit à de nombreuses séquences sous-marines, qui s'annoncent magnifiques.Nous allons certainement en découvrir un peu plus à propos d' Horizon: Forbidden West dans les semaines à venir, qui, on vous le rappelle, sera disponible sur PS4 ainsi que PS5. Sa sortie est toujours programmée pour cette fin d'année.