Horizon Forbidden West : DLC Burning Shores : Quelle est sa date de sortie ?

Date de sortie du DLC Burning Shores d'Horizon Forbidden West

Le deuxième opus de la licence Horizon,, est sorti au début du mois de février 2022 sur consoles PlayStation. Lors de la cérémonie des Game Awards de cette année, le studio de développement Guerrilla Games et l'éditeur Sony Interactive, qui sont en charge du titre, ont annoncé led'. D'ailleurs, lade ce contenu additionnel est connue.Les joueurs et les joueuses pourront découvrir led'West durant le printemps prochain puisque. D'après les dernières informations partagées, notamment dans un article sur le site PlayStation Blog, le DLC ne sera disponible, à cette date, que sur PS5 et ne sortira donc pas sur PS4.À l'heure actuelle, nous ne connaissons pas encore le tarif de ce DLC. À titre comparatif, l'extension Frozen Wilds d'était affichée au prix de 19,99 €, à sa sortie officielle. Ainsi, nous pouvons penser que lesera également vendu pour 20 €, environ. Mais, comme vous l'aurez compris, rien n'est encore sûr pour le moment. Évidemment, nous vous tiendrons informés dès que de plus amples détails, à ce sujet, auront été dévoilés.Pour rappel, sur, nous serons amenés à explorer une toute nouvelle région, qui est située au sud des territoires du clan Tenakth, et représente en réalité Los Angeles. Nous retrouverons, bien évidemment, la protagoniste de la franchise, Aloy. Ce contenu additionnel, pour, nous permettra, également de rencontrer de nouveaux PNJ et, certainement, d'affronter la gigantesque machine, présente dans le trailer d'annonce.pour découvrir led'sur la dernière console de PlayStation, la PS5.