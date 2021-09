Horizon: Forbidden West a été développé et testé en simultané sur PS4 et PS5

Grâce aux connaissances acquises dans le cadre d'Horizon Zero Dawn, nous savions que nous disposions encore de ressources inexplorées qui pouvaient faire progresser le réalisme et la qualité de nos actifs de personnages ; c'est formidable de pouvoir maintenant exploiter ces connaissances et cette expérience pour la suite.

, artiste principal des personnages d', s'est en effet laissé aller à quelques confessions sur la conception du titre. Sur le blog officiel de PlayStation , l'artiste déclare que chaque génération de consoles apporte une puissance supplémentaire qui a permis aux développeurs ded'ajouter des polygones encore plus denses aux modèles des personnages, et cela, dans le but de pouvoir créer des détails encore plus fins et détaillés. Il prend pour exemple les duvets de poils, les contours lisses, ou encore les textures plus fines comme les matériaux que nous pourrons trouver ou dont nous aurons besoin durant notre aventure.Selon ses dires, en plus des aspects visuels retravaillés, le nombre d'articulations squelettiques a également été augmenté, de façon à obtenir des expressions faciales plus vraies que nature.Cependant, malgré ce que nous pourrions craindre,puisque, toujours selon. Cela a permis à l'équipe de développement de s'assurer que les joueurs PS4 profitent d'une expérience toute aussi immersive que celle proposée sur PS5.D'après les différentes images que nous avons pu voir d', force est de constater que le travail apporté aux graphismes de ce nouvel opus grâce aux nouvelles technologies est incroyablement spectaculaire, et les expressions du visage d'Aloy sont impressionnantes.Pour rappel, Horizon: Forbidden West sera disponible le 18 février 2022 sur les consoles PlayStation.