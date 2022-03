Sony annonce un State of Play pour ce 9 mars 2022

À quelle heure aura lieu le State of Play du 9 mars ?

Nouveau State of Play ce mercredi ! Rejoignez-nous le 9 mars à 23h00 pour plus de 20 minutes d’informations et d’images exclusives consacrées aux prochaines sorties PS5 et PS4, avec un focus dédié aux éditeurs japonais.



Tous les détails : https://t.co/ZTa2zdXNpz pic.twitter.com/eYApCgPd9s — PlayStation France (@PlayStationFR) March 8, 2022

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Ce mercredi 9 mars,, dans le but de nous montrer de nouvelles images pour certaines productions, tout en rappelant la sortie imminente d'autres. Nous n'avons pas beaucoup d'informations au sujet de cet événement, qui était très attendu, compte tenu de certaines rumeurs., pour suivre une présentation d'environ 20 minutes. Celle-ci mettra le focus sur « les prochains titres de quelques-uns de vos éditeurs japonais favoris ». Mais nous aurons également le droit à « quelques annonces de développeurs du monde entier ».Le prochain jeu Harry Potter, Hogwarts Legacy , devrait normalement se montrer durant ce State of Play, lequel est au cœur de plusieurs rumeurs ces derniers temps. Les développeurs ont laissé sous-entendre qu'un trailer était proche de sa sortie. Le titre, toujours prévu pour cette année 2022, ne s'est plus montré depuis son annonce, en 2022. God of War Ragnarok pourrait également faire une petite apparition.Pour le reste, nous aurons probablement le droit à quelques surprises. Rendez-vous ce mercredi 9 mars, à partir de 23h sur les chaînes de diffusion de Sony ( Twitch YouTube ), pour suivre ce State of Play. Comme toujours, nous ne manquerons pas de vous relayer les principales informations.