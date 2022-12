Hogwarts Legacy : Une vidéo coulisses sur la création des musiques du jeu

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



, développé par Avalanche Software et édité par Warner Bros. Games, est très certainement l'un des jeux les plus attendus de l'année 2023. Le soft est, régulièrement, au cœur de l'actualité vidéoludique. Aujourd'hui, encore.En effet, le studio de développement et l'éditeur en charge du titre ont récemment partagé une. Intitulée « La Magie derrière la Musique », cette nouvelle communication visuelle nous permet d'en savoir un peu plus quant à la création des compositions musicales, qui seront présentes sur le titre.Ainsi, nous apprenons, par exemple, que l'équipe de compositeurs et de producteurs audio ont, tels que la « plaque-tonnerre » (large plaque métallique) ou encore un « waterphone » pour certaines partitions et afin de « créer une mélodie ancienne de Poudlard ». Par ailleurs, les salles communes des quatre maisons de l'école de sorcellerie, comme d'autres zones du jeu, proposeront leur propre musique.Au sujet de la bande originale d'Hogwarts Legacy, Nathan Ayoubi, occupant le rôle de « production coordinator » chez Avalanche Software, a dit : « Nous voulions faire notre propre Hogwarts Legacy, nous voulions y apposer notre propre empreinte et notre propre marque. Vous pouvez entendre cela à travers la musique, qui sonne non seulement nouvelle et fraîche mais aussi nostalgique ».Notons également que l'album Hogwarts Legacy (Original Video Game Soundtrack) sera disponible en même temps que le jeu. Pour rappel, Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard sort le 10 février 2023 sur consoles PlayStation, Xbox, mais aussi sur PC (via Steam et l'Epic Game Store).