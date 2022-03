Hogwarts Legacy : Un State of Play, avec du gameplay, annoncé

Quand aura lieu le State of Play spécial Harry Potter Hogwarts Legacy ?

Préparez vos baguettes ! Un tout nouveau State of Play consacré à Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard offrant un premier aperçu du gameplay sera diffusé ce jeudi 17 mars à 22h00 : https://t.co/keTdLLj6jJ pic.twitter.com/25cStGAr2b — PlayStation France (@PlayStationFR) March 14, 2022

Il y a quelques jours, Sony a organisé un State of Play, et nous pensions tous ou presque que des annonces majeures allaient avoir lieu. Malheureusement, cela ne fut pas réellement le cas, et de nombreux joueurs ont été plutôt déçus de ce show d'une vingtaine de minutes. Bonne nouvelle :Encore une fois, Sony a annoncé, via ses réseaux sociaux, qu'un événement spécial allait être organisé, mettant en avant un jeu.La présentation aura lieu. Il est prévu que cela dure 20 minutes, avec pas moins de 14 minutes consacrées au gameplay, ce qui est une très bonne nouvelle. En prime, les développeurs nous donneront quelques informations supplémentaires sur le jeu en lui-même et sa conception. Le tout sera à suivre sur les chaînes Twitch et YouTube de Sony.Espérons, en plus de voir ces nouvelles images, avoir une date de sortie, ou tout du moins une fenêtre de lancement un peu plus précise. Pour le moment,