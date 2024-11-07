Hogwarts Legacy : Un nouveau chiffre concernant les ventes dévoilé

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 07 novembre 2024 à 16h37
Warner Bros. Games a, récemment, révélé une nouvelle statistique concernant le nombre de copies d'Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard vendues.
Hogwarts Legacy : Un nouveau chiffre concernant les ventes dévoilé
Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard a rencontré un très grand succès, aussi bien critique que commercial, lors de sa sortie en 2023. D'ailleurs, une nouvelle donnée dévoilée, il y a peu de temps, confirme cela.

30 millions d'exemplaires vendus pour Hogwarts Legacy

Récemment, les journalistes du site Variety ont publié un article au sujet d'Harry Potter, et plus précisément en ce qui concerne la série TV à venir et les jeux vidéo. Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard est, ainsi, mentionné. D'après les propos de Variety, Hogwarts Legacy se serait écoulé à plus de 30 millions d'exemplaires dans le monde entier, au mois d'octobre 2024. En janvier de cette année, le titre d'Avalanche Software culminait à 24 millions de copies vendues, selon les statistiques connues. Cela signifie que 6 millions d'exemplaires ont été achetés depuis. Des chiffres assez impressionnants, vous en conviendrez certainement.
Le succès est tel que Warner Bros. Games a prévu une suite. David Haddad, le président de Warner Bros. Games, a confirmé cela auprès de Variety. Ce deuxième opus Hogwarts Legacy proposera, d'ailleurs, des liens narratifs avec la série TV Harry Potter, qui est actuellement en préparation du côté de chez HBO. Celle-ci ne serait, pour autant, pas prévue avant 2026.

Miniature vidéo

Rappelons, pour conclure, qu'Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard est disponible sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC et Nintendo Switch. Si vous n'avez pas encore découvert cette aventure, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous la propose à moindre coût sur :
  • PC
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Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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