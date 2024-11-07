Hogwarts Legacy : Un nouveau chiffre concernant les ventes dévoilé

Warner Bros. Games a, récemment, révélé une nouvelle statistique concernant le nombre de copies d'Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard vendues.

30 millions d'exemplaires vendus pour Hogwarts Legacy

'Harry Potter' 2.0: How Warner Bros. Plans to Keep the Magic Alive With a New HBO Series, Video Games and Pricey Merch https://t.co/oRxmszuDAT — Variety (@Variety) November 5, 2024

PC Édition Standard → 7,59 € au lieu de 60 €, soit 87 % de réduction. Édition Deluxe → 8,99 € au lieu de 70 €, soit 87 % de réduction.

Xbox Series Édition Standard → 9,99 € au lieu de 75 €, soit 87 % de réduction.

PS5

Carte PSN 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction. Carte PSN 100 € → 94,99 € au lieu de 100 €, soit 5 % de réduction.



a rencontré un très grand succès, aussi bien critique que commercial, lors de sa sortie en 2023. D'ailleurs, une nouvelle donnée dévoilée, il y a peu de temps, confirme cela.Récemment, les journalistes du site Variety ont publié un article au sujet d'Harry Potter, et plus précisément en ce qui concerne la série TV à venir et les jeux vidéo.est, ainsi, mentionné. D'après les propos de Variety,. En janvier de cette année, le titre d'Avalanche Software culminait à 24 millions de copies vendues, selon les statistiques connues. Cela signifie que 6 millions d'exemplaires ont été achetés depuis. Des chiffres assez impressionnants, vous en conviendrez certainement.Le succès est tel que Warner Bros. Games a prévu une suite. David Haddad, le président de Warner Bros. Games, a confirmé cela auprès de Variety. Ce deuxième opus Hogwarts Legacy proposera, d'ailleurs, des liens narratifs avec la série TV Harry Potter, qui est actuellement en préparation du côté de chez HBO. Celle-ci ne serait, pour autant, pas prévue avant 2026.Rappelons, pour conclure, qu'est disponible sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC et Nintendo Switch. Si vous n'avez pas encore découvert cette aventure, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous la propose à moindre coût sur :