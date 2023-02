Hogwarts Legacy : Quel est le niveau maximum (level cap) ?

Quel est le niveau maximum (level cap) d'Hogwarts Legacy ?

est un RPG, certes casualisé pour être plus accessible, mais qui comporte tous les codes du genre, dont un système de progression pour débloquer de nouveaux sorts et des compétences uniques. C'est donc en toute logique que. Il existe toutefois, oupour les anglophones, surLors de vos premières heures de jeu, lorsque vous découvrirez Poudlard et ses alentours, tout en vous familiarisant avec la magie, vous pourrez constater que les niveaux augmentent assez vite. Cela peut vous pousser à vous demander jusqu'où vous pouvez monter ce niveau. Sachez quel. Vous ne pourrez pas le dépasser, pour l'instant. Vous pouvez consulter à tout moment votre niveau actuel en appuyant sur le bouton du menu.Si vous vous dites que les gains de niveaux sont rapides et que vous allez vite flirter avec, sachez qu'il n'en est rien. À l'instar d'une majeure partie des RPG, plus vous montez dans les niveaux, plus il vous faudra de l'expérience pour franchir le suivant, et ainsi de suite. Il ne faut cependant pas prendre à la légère cette progression, étant donné qu'elle permet d'accéder à certaines choses, comme les talents. Ces derniers se débloquent dans l'histoire et améliorent certains sorts ou octroient des bonus, ce qui n'est pas négligeable. Chaque gain de niveau offre un point de talent, ce qui peut très vite être consommé.C'est pourquoi nous vous proposons un guide sur comment gagner de l'expérience , pour que vous puissiez tranquillement progresser. Les pages du guide , à collecter dans le monde d', sont également un excellent moyen de grappiller de l'EXP, par tranche de 80.