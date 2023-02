Hogwarts Legacy : Peut-on y jouer avec une manette sur PC ?

Peut-on jouer à Hogwarts Legacy (PC) avec une manette ?



Comment jouer à Hogwarts Legacy avec une manette sur PC

Depuis la sortie d', de nombreux joueurs et joueuses, étant sur PC, se sont lancés dans l'aventure magique d'Avalanche Software et de Warner Bros. Interactive Entertainment. D'ailleurs, certains d'entre eux se demandent, plutôt qu'avec le clavier et la souris.Si vous vous demandez s'il est possible de parcourir l'aventure, la réponse est oui.. D'ailleurs, cette information est indiquée sur la page Steam du jeu. Nous pouvons lire la mention suivante, juste en dessous de « Succès Steam » : « Compatibilité contrôleurs complète », dans un encart situé à droite (comme sur l'image ci-dessous).Pour jouer à, le processus est relativement simple et rapide. Il vous suffit d'avoir, au préalable, appareillé votre contrôleur sur votre ordinateur. Par exemple, si vous utilisez unePlayStation/Xbox qui utilise la technologie Bluetooth, veuillez à ce que celle-ci soit bien connectée et référencée dans vos appareils en bluetooth (ce qui est visible dans les paramètres de votre PC). Notons que le branchement en filaire fonctionne également.Ainsi, après avoir lancé, vous devriez normalement pouvoir parcourir toute l'aventure avec votre. Pour être sûr que tout fonctionne, n'hésitez pas à naviguer dans le menu principal, à l'aide des flèches directionnelles ou le joystick de votre contrôleur. De notre côté, nous avons effectué la manipulation avec uneXbox Series et tout était opérationnel, et ce en quelques secondes.Dans les paramètres du jeu, vous pourrez retrouver un onglet « Option des commandes », vous apportant des informations quant aux touches allouées à chaque action. Remarquons également qu'il vous suffit d'appuyer sur l'une des touches de votre clavier pour repasser en mode clavier/souris, et inversement.Rappelons, pour conclure, qu'est à retrouver sur PS5, Xbox Series et PC. Les versions PS4 et Xbox arrivent en avril, tandis que le jeu se rendra disponible en juillet 2023 sur Nintendo Switch. Nous avons préparé plusieurs guides , sur différents aspects du jeu, qui pourraient vous aider.