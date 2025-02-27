Hogwarts Legacy : MàJ du 27 février, le patch notes

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 27 février 2025 à 18h07
Découvrez le contenu et le patch notes de la mise à jour d'Hogwarts Legacy, publiée ce 27 février 2025.
Hogwarts Legacy : MàJ du 27 février, le patch notes
Les joueurs d'Hogwarts Legacy vont pouvoir profiter d'une imposante mise à jour ce 27 février, laquelle vient corriger de nombreux problèmes, améliorer l'interface utilisateur, et bien plus après l'introduction, il y a peu, du support de mods.

Pour tout savoir de la mise à jour, si vous souhaitez la consulter, le patch notes est à retrouver ci-dessous.

Patch du 27 février

Traduction

  • Correction de l'alignement incorrect du compteur de progression de téléchargement sur les voitures modifiées en japonais.
  • Support général pour la localisation.

Interface Utilisateur (UI)

  • Correction de l'absence de l'invite clavier/souris pour les options "Favori" et "Installer".
  • Correction d'un problème empêchant d'ouvrir la politique de confidentialité et les conditions d'utilisation.
  • Correction du texte de remplacement pour les entrées du Switch Pro Controller (HL-21944).
  • Correction d'un problème où la description des mods clignotait lors du changement de résolution en mode fenêtré.
  • Correction d'un problème où les baguettes personnalisables ne se déclenchaient pas correctement.
  • Correction de "Activer les mods" qui ne fonctionnait pas correctement après navigation.
  • Correction du nouveau paramètre d'équipement par défaut défini uniquement sur les costumes.
  • Correction de l'icône de mise à jour requise qui ne s'affichait pas correctement.
  • Correction d'une icône manquante indiquant le rechargement ou la mise à jour d'un mod.
  • Correction de l'ordre inversé des mods de remplacement de baguette dans la liste.
  • Correction du message demandant de redémarrer le jeu après la mise à jour d'un mod qui ne s'affichait pas.
  • Correction de codes de débogage affichés dans le nom de sauvegarde lors des missions de mods.
  • Correction de l'affichage coupé ou mal aligné des textes de plus de 109 caractères.
  • Correction du fichier de sauvegarde des mods affichant un mauvais point d'exclamation.
  • Correction d'un problème où les icônes de catégories sur la page des détails pouvaient apparaître en double.
  • Correction d'un problème où les mods ne restaient pas mis à jour après la sortie de la page des détails.
  • Correction de l'incohérence du texte de confirmation de sauvegarde.
  • Correction d'un problème où le texte "Pas de connexion" chevauchait les menus hors ligne.
  • Correction d'un problème empêchant l'utilisateur de désélectionner une option de signalement.
  • Correction d'un problème où l'invite "Mise à jour" restait affichée pendant la mise à jour d'un mod.
  • Correction d'un problème où les touches Q et E ne permettaient pas de naviguer de l'autre côté du menu des mods.
  • Correction d'un problème où les indicateurs bleus et rouges n'apparaissaient pas correctement sans survoler la liste.
  • Correction d'un problème où l'icône de catégorie tournait en boucle après la mise à jour d'un mod.
  • Correction d'un problème où il était impossible d'ajuster les évaluations d'un mod.
  • Correction d'un problème où cliquer sur "Projet Récent" redémarrait le moteur et déconnectait de CurseForge.
  • Correction d'un problème où les exigences d'image pour les mods et le logo CurseForge étaient différentes.
  • Correction des messages d'erreur flous lors du téléversement de mods sans champs requis.
  • Correction d'un problème où le nombre maximum de caractères variait selon les zones.
  • Correction d'un problème où la description d'un mod dépassait la limite du Creator Kit, rendant le texte illisible sur CurseForge.
  • Correction de la transparence des mods mis en avant et de la flèche de navigation qui ne se mettaient pas à jour lors du défilement avec une manette.
  • Correction d'un problème où le nombre d'évaluations était tronqué lorsqu'il atteignait 1000 ou plus.
  • Correction d'un problème où certains mods affichaient un texte en petite police bleue claire dans les détails.
  • Correction d'un problème où les longs noms de mods ne s'affichaient pas sur deux lignes sur leurs cartes.
  • Ajout d'une fenêtre de dialogue informant l'utilisateur en cas de crash dû à la détection d'un mod Nexus ou similaire précédemment utilisé.

Gameplay

  • Correction d'un problème où les voyages rapides personnalisés ne fonctionnaient pas.
  • Correction de "La troisième fois est la bonne", qui ne pouvait pas être débloqué.
  • Correction d'un problème où le redémarrage silencieux échouait avec les mods.
  • Correction d'un problème où l'image du cadre à papillons dans un mod était remplacée par un espace réservé.
  • Correction d'un problème où les attaques de base laissaient des impacts blancs sur les surfaces touchées.

Stabilité / Performance

  • Correction du support général du Creator Kit.
  • Implémentation des fonctions étendues de génération de trames Nvidia.
  • Implémentation des fonctions de génération de trames Intel (XeFG).
  • Correction d'un crash en parlant à Olivander avec un mod de baguette installé.
  • Correction d'un crash survenant en traversant une Porte de Magie Ancienne.

Divers

  • Ajustements généraux du texte.
  • Correction des noms longs qui faisaient disparaître les underscores.
  • Correction des problèmes de grammaire dans les mods.
  • Correction de l'affichage incorrect du chemin des fichiers.
  • Correction d'un problème où le défilement avec la souris et la manette donnait des résultats différents.
  • Mise à jour de l'image en vedette sur la page Découverte.

Creator Kit

Éditeur

  • Correction d'un problème où le plan d'entrée d'un donjon disparaissait après avoir changé de mod et entré dans un autre niveau.
  • Correction d'un problème où les mods remplaçaient les plans de construction.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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