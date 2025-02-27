Hogwarts Legacy : MàJ du 27 février, le patch notes

Découvrez le contenu et le patch notes de la mise à jour d'Hogwarts Legacy, publiée ce 27 février 2025.
Les joueurs d'Hogwarts Legacy vont pouvoir profiter d'une imposante mise à jour ce 27 février,
laquelle vient corriger de nombreux problèmes, améliorer l'interface utilisateur, et bien plus après l'introduction, il y a peu, du support de mods.
Pour tout savoir de la mise à jour, si vous souhaitez la consulter, le patch notes est à retrouver ci-dessous.
Patch du 27 février
Traduction
- Correction de l'alignement incorrect du compteur de progression de téléchargement sur les voitures modifiées en japonais.
- Support général pour la localisation.
Interface Utilisateur (UI)
- Correction de l'absence de l'invite clavier/souris pour les options "Favori" et "Installer".
- Correction d'un problème empêchant d'ouvrir la politique de confidentialité et les conditions d'utilisation.
- Correction du texte de remplacement pour les entrées du Switch Pro Controller (HL-21944).
- Correction d'un problème où la description des mods clignotait lors du changement de résolution en mode fenêtré.
- Correction d'un problème où les baguettes personnalisables ne se déclenchaient pas correctement.
- Correction de "Activer les mods" qui ne fonctionnait pas correctement après navigation.
- Correction du nouveau paramètre d'équipement par défaut défini uniquement sur les costumes.
- Correction de l'icône de mise à jour requise qui ne s'affichait pas correctement.
- Correction d'une icône manquante indiquant le rechargement ou la mise à jour d'un mod.
- Correction de l'ordre inversé des mods de remplacement de baguette dans la liste.
- Correction du message demandant de redémarrer le jeu après la mise à jour d'un mod qui ne s'affichait pas.
- Correction de codes de débogage affichés dans le nom de sauvegarde lors des missions de mods.
- Correction de l'affichage coupé ou mal aligné des textes de plus de 109 caractères.
- Correction du fichier de sauvegarde des mods affichant un mauvais point d'exclamation.
- Correction d'un problème où les icônes de catégories sur la page des détails pouvaient apparaître en double.
- Correction d'un problème où les mods ne restaient pas mis à jour après la sortie de la page des détails.
- Correction de l'incohérence du texte de confirmation de sauvegarde.
- Correction d'un problème où le texte "Pas de connexion" chevauchait les menus hors ligne.
- Correction d'un problème empêchant l'utilisateur de désélectionner une option de signalement.
- Correction d'un problème où l'invite "Mise à jour" restait affichée pendant la mise à jour d'un mod.
- Correction d'un problème où les touches Q et E ne permettaient pas de naviguer de l'autre côté du menu des mods.
- Correction d'un problème où les indicateurs bleus et rouges n'apparaissaient pas correctement sans survoler la liste.
- Correction d'un problème où l'icône de catégorie tournait en boucle après la mise à jour d'un mod.
- Correction d'un problème où il était impossible d'ajuster les évaluations d'un mod.
- Correction d'un problème où cliquer sur "Projet Récent" redémarrait le moteur et déconnectait de CurseForge.
- Correction d'un problème où les exigences d'image pour les mods et le logo CurseForge étaient différentes.
- Correction des messages d'erreur flous lors du téléversement de mods sans champs requis.
- Correction d'un problème où le nombre maximum de caractères variait selon les zones.
- Correction d'un problème où la description d'un mod dépassait la limite du Creator Kit, rendant le texte illisible sur CurseForge.
- Correction de la transparence des mods mis en avant et de la flèche de navigation qui ne se mettaient pas à jour lors du défilement avec une manette.
- Correction d'un problème où le nombre d'évaluations était tronqué lorsqu'il atteignait 1000 ou plus.
- Correction d'un problème où certains mods affichaient un texte en petite police bleue claire dans les détails.
- Correction d'un problème où les longs noms de mods ne s'affichaient pas sur deux lignes sur leurs cartes.
- Ajout d'une fenêtre de dialogue informant l'utilisateur en cas de crash dû à la détection d'un mod Nexus ou similaire précédemment utilisé.
Gameplay
- Correction d'un problème où les voyages rapides personnalisés ne fonctionnaient pas.
- Correction de "La troisième fois est la bonne", qui ne pouvait pas être débloqué.
- Correction d'un problème où le redémarrage silencieux échouait avec les mods.
- Correction d'un problème où l'image du cadre à papillons dans un mod était remplacée par un espace réservé.
- Correction d'un problème où les attaques de base laissaient des impacts blancs sur les surfaces touchées.
Stabilité / Performance
- Correction du support général du Creator Kit.
- Implémentation des fonctions étendues de génération de trames Nvidia.
- Implémentation des fonctions de génération de trames Intel (XeFG).
- Correction d'un crash en parlant à Olivander avec un mod de baguette installé.
- Correction d'un crash survenant en traversant une Porte de Magie Ancienne.
Divers
- Ajustements généraux du texte.
- Correction des noms longs qui faisaient disparaître les underscores.
- Correction des problèmes de grammaire dans les mods.
- Correction de l'affichage incorrect du chemin des fichiers.
- Correction d'un problème où le défilement avec la souris et la manette donnait des résultats différents.
- Mise à jour de l'image en vedette sur la page Découverte.
Creator Kit
Éditeur
- Correction d'un problème où le plan d'entrée d'un donjon disparaissait après avoir changé de mod et entré dans un autre niveau.
- Correction d'un problème où les mods remplaçaient les plans de construction.
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