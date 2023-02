Hogwarts Legacy : Les voyages rapides, comment fonctionnent-ils ?

Comment fonctionnent les voyages rapides dans Hogwarts Legacy ?

Étant donné que Poudlard et ses alentours sont assez vastes, et qu'une grande partie peut être explorée, les escapades peuvent parfois être longues. Au début, cela n'est pas dérangeant, notamment lorsque vous visitez une zone pour la première fois, mais au fil du temps, il se peut que vous en ayez marre de croiser toujours la même chose ou passer continuellement au même endroit. Heureusement, desLa bonne nouvelle est que vous allez, très vite, pouvoir. Une fois la longue introduction terminée, vous arriverez à Poudlard pour la cérémonie de répartition, qui vous permet de choisir votre maison. Ensuite, vous vivrez votre première journée en tant qu'étudiant, et très vite, le professeur Weasley vous expliquera, grâce à quelque chose qui se rapproche des cheminées magiques que nous voyons, notamment, dans Harry Potter et la Chambre des secrets.Au début, vous n'aurez que peu d', puisqu'il faut les débloquer en passant à côté. Mais en explorant, vous en débloquerez de plus en plus et pourrez voyager plus facilement, que ce soit pour une quête ou votre soif d'exploration.Pour les utiliser, vous n'avez qu'à ouvrir votre carte, cliquer sur un lieu (que ce soit dans le château ou hors du château), puis vous verrez le réseau de cheminées apparaître. S'il est grisé, vous ne pouvez pas l'utiliser, étant donné qu'il n'est pas débloqué. S'il est vert, vous vous téléporterez jusqu'à cet endroit en cliquant dessus, tout simplement. Pour débloquer une cheminée, passer à côté suffit.Comme vous pouvez le constater, les cheminées sont très nombreuses, peut-être trop, ce qui n'encouragera pas certaines personnes à tout explorer. Mais compte tenu de la grandeur du monde et les allers-retours pour certaines missions,