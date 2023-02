Hogwarts Legacy : Le spectre de notre amour, comment réussir la quête ?

Comment réussir la quête Le spectre de notre amour sur Hogwarts Legacy ?

En vous baladant dans Poudlard et ses alentours sur, vous aurez l'occasion de découvrir de nombreuses choses, que ce soit des activités annexes et rapides, comme venir en aide à un camarade ou un PNJ, mais aussi des quêtes un peu plus poussées, voire complexes, étant donné qu'aucune indication n'est donnée, si ce n'est quelques indices, pas forcément facile à comprendre. C'est le cas de la quête nomméeCette quête peut être qualifiée de secrète, étant donné qu'il faut ramasser un parchemin (dans la volière de notre côté), qui se révèle être une carte au trésor. En la lisant, vous découvrez son nom,, mais pas grand-chose de plus, si ce n'est qu'il faut trouver des bougies flottantes, lesquelles vont nous mener à un trésor.Cependant, comme vous l'avez surement constaté, cette carte est peu parlante, bien qu'elle nous montre un pont et une forêt, suggérant d'orienter nos recherches vers un secteur en dehors de Poudlard. Vous pouvez d'ailleurs la consulter à tout moment en vous rendant dans l'inventaire.Si vous ne savez pas où chercher pour valider la quête, ouvrez votre map et rendez-vous sur le téléporteur nommé « Forêt Interdite ». Sur place, vous allez, probablement, reconnaître l'arche et le pont de l'image. Pour suivre cette quête, il faut obligatoirement qu'il fasse nuit. Vous pouvez passer le temps en vous rendant sur la carte et en appuyant sur la touche « F » sur PC ou le joystick droit sur la manette.Allez vers le petit pont en pierre, et lancez « Lumos ». Les bougies flottantes devraient apparaître, et suivez-les pour découvrir le trésor. Après une petite promenade dans la Forêt Interdite, qui n'est normalement pas dangereuse, vous trouverez enfin le trésor, qui n'est ni plus ni moins qu'une écharpe de chercheur de trésor. Notez qu'il s'agit d'une apparence et qu'elle n'apporte aucun bonus.En prime, vous obtiendrez même de l'EXP en réalisantce qui est toujours bon à prendre, surtout dans l'optique de gagner des niveaux pour débloquer de nouveaux points de talents.