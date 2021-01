Hogwarts Legacy, le Harry Potter RPG, est repoussé à 2022

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Le premier report majeur de l'année est déjà là. Avec la situation sanitaire qui limite le travail dans les bureaux depuis presque un an, les studios ont parfois quelques difficultés pour livrer leurs jeux à temps, et plutôt que de prendre le risque d'un report plus tard dans l'année, alors que nous nous approchons du but,Aucune date de sortie précise n'avait été donnée,. Toutefois, pour créer et proposer la meilleure expérience possible, il faut du temps aux développeurs, qui préfèrent reporter le jeu (qui est très attendu) histoire d'être sûrs de pouvoir le fournir en temps et en heure. Cette annonce n'est malheureusement pas accompagnée d'information supplémentaire.Pour rappel, dans. Le titre permettra une belle liberté dans certains lieux iconiques de la saga, en plus du château, puisque Pré-au-Lard, le Chemin de Traverse et la Forêt interdite seront visitables. Rendez-vous donc en 2022 pour découvrir Hogwarts Legacy, et en 2021 pour de plus amples informations.