Hogwarts Legacy : J.K. Rowling n'est pas « directement impliquée » dans la création du jeu

J.K. Rowling n'est pas directement impliqué dans la création du jeu, cependant, son extraordinaire corpus d'écriture est à la base de tous les projets du monde des sorciers. Il ne s'agit pas d'une nouvelle histoire de J.K. Rowling.

Officialisé par surprise il y a quelques jours lors de l'événement de Sony de septembre,de son vrai nom en France, proposera, lequel a été créé par la romancière anglaise J.K. Rowling. Toutefois, contrairement aux films, il semblerait que cette dernière ne soit pas impliquée dans la création de ce jeu, qui possède déjà un certain engouement.En effet, suite à l'annonce du titre, Avalanche Software (développeurs) et Warner Bros. Games (éditeur, via son label Portkey Games) ont tenu à apporter quelques précisions via une petite FAQ sur le site officiel . Nous y apprenons donc dans celle-ci que, mais les développeurs et scénaristes se sont évidemment largement inspirés de son œuvre.De ce fait, cette nouvelle histoire a été pensée par les scénaristes de chez Avalanche Software. Peu d'informations à son sujet sont pour le moment disponibles, mais nous savons que les événements prendront place dans les années 1800. Nous suivrons un jeune étudiant qui fait son entrée à Poudlard, et découvrant toute la dangerosité des lieux, dans un monde ouvert unique pour l'univers.Seule une bande-annonce a pour le moment été partagée (voir ci-dessus). Aucune date de sortie n'a été communiquée, mais Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard est attendu sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X/S en 2021.