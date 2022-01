Hogwarts Legacy finalement repoussé en 2023 ?

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



fait probablement partie des jeux les plus attendus de ces prochains mois (ou années ?), notamment parce qu'il nous placera dans l'univers d'Harry Potter, dans un monde ouvert, bien que les événements aient lieu 200 ans avant ceux de notre sorcier préféré. Il n'est donc pas étonnant de voir le RPG au cœur de nombreuses rumeurs, parfois contradictoires.Il y a quelques semaines, il a été annoncé que(bien que nous n'avons aucune fenêtre de sortie officielle, si ce n'est un vague 2022). Mais, plus récemment, Colin Moriarty a indiqué lors d'un podcast de Sacred Symbol que la réalité pourrait être toute autre. Bien qu'à prendre avec des pincettes, il se murmure que le développement du jeu n'est pas au sommet de sa forme « et qu'il ne sortira pas cette année » (via VGC ).Dans les faits, et à moins qu'Avalanche Software nous réserve une belle surprise,, étant donné que les développeurs sont restés très discrets sur le sujet, depuis son annonce, en septembre 2020. Reporté en début d'année 2021, le studio n'a évoqué le jeu qu'en fin d'année dernière, pour annoncer que des nouvelles seraient données en 2022, sans plus de précision. La patience est bien évidemment de mise, tout en rappelant que chaque rumeur doit être prise avec du recul.