Hogwarts Legacy donnera finalement de ses nouvelles l'année prochaine

Happy Holidays from the Avalanche team! We’re excited to share more news and updates on Hogwarts Legacy next year. pic.twitter.com/f1rBcJf91O — WB Games Avalanche (@AvalancheWb) December 16, 2021

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Depuis plusieurs jours les rumeurs veulent qu'un nouveau trailer d', le nouveau jeu dans l'univers d'Harry Potter, soit sur le point d'être montré. D'ailleurs, certains expliquent que W.B. Games a remplacé la bande-annonce prévue à son sujet par l'annonce de Wonder Woman lors des Game Awards 2021, parce que celui-ci n'était pas encore prêt. Dans la foulée, il a été indiqué qu'un State of Play pourrait avoir lieu avant la fin de l'année, et que nous verrions enfin ces nouvelles images.Finalement, il n'en sera rien, comme il fallait s'y attendre. Le compte Twitter d'Avalanche Software a en effet partagé un petit tweet afin de mettre fin à toutes ces rumeurs, en indiquant que de. Espérons que « l'année prochaine » désigne le début de l'année, plutôt que l'été, afin que nous n'ayons pas trop de temps à attendre.Pour rappel, après son report,, sans plus de précisions. En attendant un peu plus d'informations, nous vous proposons de (re)visionner le trailer d'annonce, qui avait été partagée en septembre 2020.