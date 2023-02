Hogwarts Legacy : Comment révéler les équipements non identifiés ?

Comment révéler les objets non identifiés sur Hogwarts Legacy ?

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Durant votre aventure sur, vous aurez l'occasion de trouver de nombreux équipements, lesquels possèdent des niveaux et, parfois, des bonus, permettant d'améliorer les statistiques offensives ou défensives du personnage. Cependant, parfois, vous trouvez, qu'il est impossible d'équiper. Si vous ne savez pas comment faire pour les révéler, nous vous expliquons tout.Si vous possédez. Il faudra, impérativement, terminer les quêtes principales pour arriver jusqu'au moment où vous allez débloquer la Salle sur Demande . Une fois celle-ci débloquée, vous obtiendrez de nombreuses améliorations tout en augmentant vos possibilités.En plus de débloquer une table de potions et de botanique, pour créer vos breuvages plus rapidement, vous obtiendrez. Comme l'explique le professeur Weasley, qui vous a invité à rejoindre l'endroit, il suffit d'interagir avec ce meuble pour bénéficier de ses effets. En appuyant sur la touche indiquée,, ou les vendre s'ils ne vous intéressent pas, dans le but de gagner des Gallions.Vous pourrez ensuite réitérer l'opération dès que vous en aurez besoin. Il suffit d'aller dans la Salle sur Demande et d'interagir avec cette table.De fait, si vous n'avez pas encore débloqué la Salle sur Demande, gardez précieusement ces objets non identifiés. Ils vous seront utiles plus tard et ont de grandes chances d'être bien plus intéressants que ceux que vous avez déjà équipés.Si vous avez besoin d'aide pour progresser dans, sachez que nous vous mettons à disposition de nombreux guides , pour vous faciliter la tâche.