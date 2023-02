Hogwarts Legacy : Comment remplir les tableaux vides avec les papillons ?

Comment remplir les tableaux vides avec les papillons ?

En plus de la trame principale, qui est déjà assez importante,propose une multitude d'activités annexes, allant de quêtes plus ou moins complètes à de petits défis. Parmi eux, nous retrouvonsAprès avoir parlé à une étudiante, Lenora Everleigh, laquelle vous donne la quête «» vous découvrirez que, qu'il faut simplement guider vers ces derniers. Nous vous expliquons comment faire.Lorsque vous croisez l'un de ces tableaux, de forme ovale, approchez-vous d'eux et lancez le sort « Lumos » qui allume votre baguette.. Mémorisez bien ce lieu puis cherchez-le. Une fois que vous l'avez découvert, tout en ayant lancé Lumos, visitez la pièce, dans le but de trouver un papillon, souvent sur un mur.Dirigez-vous vers lui pour qu'il vous suive. Ensuite, il suffit deet votre mission est terminée. En guise de récompense, vous obtiendrez une page du guide , utile pour gagner de l'EXP et pour terminer le jeu à 100 %, si tel est votre souhait. Ces tableaux vous donnent également la possibilité de découvrir Poudlard, si vous aimez l'exploration.N'hésitez donc pas à prendre part à cette petite activité lorsque vous croisez. Cela ne prend que quelques minutes, tout au plus, et vous octroie 80 EXP pour chaque tableau rempli.