Hogwarts Legacy : Comment effectuer une sauvegarde manuelle ?

Effectuer une sauvegarde manuelle sur Hogwarts Legacy

Une fois que vous êtes sur Hogwarts Legacy , rendez-vous dans le menu in-game du jeu. Touche « Échap » sur PC, par exemple.

, rendez-vous dans le menu in-game du jeu. Sélectionnez « Paramètres ». Affiché en bas à droite de la roue se présentant à votre écran.

Dans le premier onglet, vous retrouverez l'entrée « Sauvegarder la partie ».

Il ne vous reste plus qu'à cliquer dessus pour effectuer une sauvegarde manuelle de votre partie sur Hogwarts Legacy.

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Sur, les joueurs et les joueuses peuvent compter sur la sauvegarde automatique. Or, celle-ci n'apparaît pas nécessairement quand on le désire. Fort heureusement, il est tout à fait possible d'sur le titre d'Avalanche Software et de Warner Bros. Interactive Entertainment. D'ailleurs, dans ce qui suit, nous vous expliquons pas à pasComme dit précédemment, sur, la sauvegarde automatique ne se fait qu'à certains moments. Généralement, le jeu se sauvegarde automatiquement à la fin d'une quête, après avoir récolté divers objets, etc. D'ailleurs, vous pourrez voir quand votre progression est enregistrée car une icône apparaît (comme sur l'image ci-dessous) alors sur votre écran. Or, lapourrait ne pas avoir lieu, quand vous le désirez.De ce fait, vous ressentirez, certainement, le besoin d'effectuer unevous-même, et donc. La manipulation est assez simple à réaliser. D'ailleurs, nous vous la détaillons dans ce qui suit :Pour rappel,est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. Les versions PS4 et Xbox One arrivent en avril 2023. Le jeu débarque en juillet, de cette année, sur Nintendo Switch. Si vous avez débuté votre aventure sur, sachez que nous avons préparé plusieurs guides , sur différents aspects du soft, qui pourraient vous aider.