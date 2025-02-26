Harry Potter série TV : L'acteur qui incarnera Dumbledore est connu

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 26 février 2025 à 14h30
L'acteur qui prêtera ses traits au très fameux directeur de Poudlard, Dumbledore, dans la série TV Harry Potter a été révélé.
Harry Potter série TV : L'acteur qui incarnera Dumbledore est connu
Comme vous le savez probablement déjà, la licence Harry Potter va s'offrir une série TV, produite par David Heyman, sur HBO. Plutôt attendue par les téléspectateurs et téléspectatrices, fans ou non de l'univers, la série TV Harry Potter refait parler d'elle aujourd'hui car l'acteur qui incarnera Dumbledore a été dévoilé.

John Lithgow sera Dumbledore dans la série TV Harry Potter

En effet, John Lithgow a confirmé, il y a très peu de temps, aux journalistes de Screenrant qu'il jouera le directeur de l'École de sorcellerie Poudlard, Dumbledore, dans la série TV Harry Potter. L'acteur est connu pour de nombreux rôles, notamment celui du Tueur de la trinité dans Dexter ou encore de Winston Churchill dans The Crown, pour ne citer que ces deux exemples.
Ainsi, John Lithgow succédera à Richard Harris (les deux premiers films Harry Potter), à Michael Gambon (les six suivants) et à Jude Law (Les Animaux Fantastiques), en tant que Dumbledore. À propos de son rôle dans la série TV Harry Potter, John Lithgow a déclaré : 
C'est une surprise totale pour moi. Je viens de recevoir un appel téléphonique au festival du film de Sundance pour un autre film, et la décision n'a pas été facile à prendre parce qu'il va me définir pour le dernier chapitre de ma vie, j'en ai bien peur. Mais je suis très enthousiaste. Des gens formidables se tournent à nouveau vers Harry Potter. C'est pourquoi la décision a été si difficile à prendre. J'aurai environ 87 ans lors de la fête de la clôture, mais j'ai dit oui.
Reste à savoir quels acteurs et quelle actrice prêteront leurs traits au Golden Trio, à savoir Harry Potter, Hermione Granger et Ron Weasley, qui étaient incarnés par Daniel Radcliffe, Emma Waston et Rupert Grint dans les films.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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