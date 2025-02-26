Harry Potter série TV : L'acteur qui incarnera Dumbledore est connu

L'acteur qui prêtera ses traits au très fameux directeur de Poudlard, Dumbledore, dans la série TV Harry Potter a été révélé.

John Lithgow sera Dumbledore dans la série TV Harry Potter

John Lithgow is officially playing Dumbledore in HBOʼs #HarryPotter series, confirms the actor.



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C'est une surprise totale pour moi. Je viens de recevoir un appel téléphonique au festival du film de Sundance pour un autre film, et la décision n'a pas été facile à prendre parce qu'il va me définir pour le dernier chapitre de ma vie, j'en ai bien peur. Mais je suis très enthousiaste. Des gens formidables se tournent à nouveau vers Harry Potter. C'est pourquoi la décision a été si difficile à prendre. J'aurai environ 87 ans lors de la fête de la clôture, mais j'ai dit oui.

Comme vous le savez probablement déjà, la licence Harry Potter va s'offrir une série TV, produite par David Heyman, sur HBO. Plutôt attendue par les téléspectateurs et téléspectatrices, fans ou non de l'univers,En effet,. L'acteur est connu pour de nombreux rôles, notamment celui du Tueur de la trinité dans Dexter ou encore de Winston Churchill dans The Crown, pour ne citer que ces deux exemples.Ainsi, John Lithgow succédera à Richard Harris (les deux premiers films Harry Potter), à Michael Gambon (les six suivants) et à Jude Law (Les Animaux Fantastiques), en tant que Dumbledore. À propos de son rôle dans la série TV Harry Potter, John Lithgow a déclaré :Reste à savoir quels acteurs et quelle actrice prêteront leurs traits au Golden Trio, à savoir Harry Potter, Hermione Granger et Ron Weasley, qui étaient incarnés par Daniel Radcliffe, Emma Waston et Rupert Grint dans les films.