Harry Potter : La série TV d'HBO possède une fenêtre de sortie plus précise

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 03 février 2026 à 11h31
Une fenêtre de sortie légèrement plus précise a été dévoilée pour la série TV Harry Potter.
Harry Potter : La série TV d'HBO possède une fenêtre de sortie plus précise
Vous n'êtes probablement pas sans savoir qu'une série TV Harry Potter est prévue. Si des informations la concernant arrivent régulièrement, et ce, au compte-goutte, une fenêtre de sortie pour la série TV Harry Potter a été révélée, il y a peu.

Une nouvelle fenêtre de sortie pour la série Harry Potter

harry-potter-serie-tv-hbo
Si nous savions déjà que la série TV Harry Potter devait débuter sa diffusion au cours de l'année 2027, le PDG d'HBO, Casey Bloys, a récemment apporté de plus amples précisions à ce sujet, lors d'un échange avec les journalistes de Deadline. Ainsi, Casey Bloys a indiqué que la série TV Harry Potter devrait arriver « au début de l'année 2027 »
Nous avons toujours dit 2027. Je dirais, pour préciser un peu, début 2027. Et maintenant, vous allez demander : cela signifie-t-il janvier, février, mars, avril ? Nous ne sommes pas prêts à le dire. Je dirais début 2027.
Ainsi, il y aura un peu moins de temps à attendre que prévu. Toutefois, et comme vous l'aurez compris, nous ne possédons pas encore de date de sortie spécifique pour cette nouvelle adaptation de l'univers de J.K. Rowling. Bien évidemment, dès que cela sera le cas, nous ne manquerons pas de vous tenir informés.


Une bonne partie du casting de la série Harry Potter déjà connue

harry-potter-golden-trio
Par le passé, le casting de la série TV Harry Potter s'est dévoilé. Ainsi, au cours du mois de mai 2025, nous apprenions que les acteurs succédant à Daniel Radcliffe, Rupert Grint et Emma Watson sont les suivants : Dominic McLaughlin joue Harry Potter, Arabella Stanton Hermione Granger et Alastair Stout sera Ron Weasley. D'autres rôles ont, en outre, été attribués. Voici, d'ailleurs, un récapitulatif : 
  • Rory Wilmot → Neville Longbotton.
  • Amos Kitson→ Dudley Dursley.
  • Louise Brealey → Madame Rolanda Hooch, la nouvelle professeure de Quidditch.
  • Anton Lesser → Ollivander.
  • Katherine Parkinson → Molly Weasley.
  • Lox Pratt → Drago Malefoy.
  • Johny Flynn → Lucius Malefoy.
  • Leo Earley → Seamus Finnigan.
  • Alessia Leoni → Parvati Patil.
  • Sienna Moosag → Lavande Brown.
  • Bertie Carvel → Cornelius Fudge.
  • Bel Powley → Pétunia Dursley.
  • Daniel Rigby → Vernon Dursley.
  • John Lithgow → Professeur Dumbledore.
  • Nick Frost → Rubeus Hagrid.
  • Paapa Essiedu → Severus Rogue.
  • Paul Whitehouse → Argus Rusard.
  • Janet McTeer → Minerva McGonagall.
  • Luke Thallon → Quirinus Quirrell.
Rendez-vous donc début 2027 pour découvrir la série TV d'HBO Harry Potter.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

Plus d'articles

Hogwarts Legacy 2 mentionné par Warner Bros, bientôt une annonce officielle ?
Hogwarts Legacy 12 août 2026

Hogwarts Legacy 2 mentionné par Warner Bros, bientôt une annonce officielle ?

Dans un document adressé aux investisseurs, Warner Bros. Discovery a plus ou moins officialisé le développement de Hogwarts Legacy 2. L'entreprise confirme que la suite du jeu à succès est en préparation, relançant ainsi les attentes des fans pour une première présentation imminente.
L'annonce de Hogwarts Legacy 2 serait imminente
Hogwarts Legacy 18 mai 2026

L'annonce de Hogwarts Legacy 2 serait imminente

La rumeur enfle dans les couloirs de Poudlard. Selon de récentes fuites, l'annonce de Hogwarts Legacy 2 serait imminente et pourrait avoir lieu lors du prochain State of Play. Des recrutements stratégiques chez Avalanche Software viennent d'ailleurs confirmer que la machine promotionnelle est sur le point de s'emballer.
La série Harry Potter déjà renouvelée pour une saison 2 avant la diffusion du premier épisode
Hogwarts Legacy 07 mai 2026

La série Harry Potter déjà renouvelée pour une saison 2 avant la diffusion du premier épisode

Sa diffusion ne débutera officiellement qu'à la fin de l'année 2026, mais HBO semble confiant du succès de la série Harry Potter. Une deuxième saison est déjà validée et son tournage débutera dans peu de temps.

commentaire (0)