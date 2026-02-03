Harry Potter : La série TV d'HBO possède une fenêtre de sortie plus précise

Une fenêtre de sortie légèrement plus précise a été dévoilée pour la série TV Harry Potter.

Une nouvelle fenêtre de sortie pour la série Harry Potter

Nous avons toujours dit 2027. Je dirais, pour préciser un peu, début 2027. Et maintenant, vous allez demander : cela signifie-t-il janvier, février, mars, avril ? Nous ne sommes pas prêts à le dire. Je dirais début 2027.

'Harry Potter' Series Gets Premiere Window On HBO https://t.co/MuKIjGNLDW — Deadline (@DEADLINE) January 30, 2026

Une bonne partie du casting de la série Harry Potter déjà connue

Rory Wilmot → Neville Longbotton.

Amos Kitson→ Dudley Dursley.

Louise Brealey → Madame Rolanda Hooch, la nouvelle professeure de Quidditch.

Anton Lesser → Ollivander.

Katherine Parkinson → Molly Weasley.

Lox Pratt → Drago Malefoy.

Johny Flynn → Lucius Malefoy.

Leo Earley → Seamus Finnigan.

Alessia Leoni → Parvati Patil.

Sienna Moosag → Lavande Brown.

Bertie Carvel → Cornelius Fudge.

Bel Powley → Pétunia Dursley.

Daniel Rigby → Vernon Dursley.

John Lithgow → Professeur Dumbledore.

Nick Frost → Rubeus Hagrid.

Paapa Essiedu → Severus Rogue.

Paul Whitehouse → Argus Rusard.

Janet McTeer → Minerva McGonagall.

Luke Thallon → Quirinus Quirrell.

Vous n'êtes probablement pas sans savoir qu'une série TV Harry Potter est prévue. Si des informations la concernant arrivent régulièrement, et ce, au compte-goutte,, il y a peu.Si nous savions déjà que la série TV Harry Potter devait débuter sa diffusion au cours de l'année 2027, le PDG d'HBO, Casey Bloys, a récemment apporté de plus amples précisions à ce sujet, lors d'un échange avec les journalistes de Deadline. Ainsi,Ainsi, il y aura un peu moins de temps à attendre que prévu. Toutefois, et comme vous l'aurez compris, nous ne possédons pas encore de date de sortie spécifique pour cette nouvelle adaptation de l'univers de J.K. Rowling. Bien évidemment, dès que cela sera le cas, nous ne manquerons pas de vous tenir informés.Par le passé, le casting de la série TV Harry Potter s'est dévoilé. Ainsi, au cours du mois de mai 2025, nous apprenions que les acteurs succédant à Daniel Radcliffe, Rupert Grint et Emma Watson sont les suivants : Dominic McLaughlin joue Harry Potter, Arabella Stanton Hermione Granger et Alastair Stout sera Ron Weasley. D'autres rôles ont, en outre, été attribués. Voici, d'ailleurs, un récapitulatif :Rendez-vous donc début 2027 pour découvrir la série TV d'HBO Harry Potter.