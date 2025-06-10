Harry Potter : La série TV d'HBO étoffe encore son casting

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 10 juin 2025 à 10h56
De nouveaux acteurs et actrices ont rejoint le casting de la série TV Harry Potter.
Harry Potter : La série TV d'HBO étoffe encore son casting
Ces derniers mois, de plus en plus d'informations concernant la série TV d'HBO Harry Potter ont été dévoilées. D'ailleurs, son casting ne cesse de s'étoffer puisque de nouveaux acteurs et ainsi qu'actrices ont rejoint la série TV Harry Potter.


De nouvelles informations sur le casting de la série TV Harry Potter

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En effet, il y a très peu de temps, nous avons appris qui jouera Drago Malefoy, Lucius Malefoy ou encore Molly Weasley dans la série TV d'HBO Harry Potter. Ainsi, c'est Katherine Parkinson (The IT Crowd) qui prêtera ses traits à Molly Weasley, Lox Pratt qui incarnera Drago Malefoy et Johnny Flynn (Emma, Ripley) qui jouera son père, Lucius Malefoy.

Mais, ce n'est pas tout. D'autres personnages secondaires ont désormais leur acteur/actrice. Leo Earley sera Seamus Finnigan, Alessia Leoni interprètera Parvati Patil alors que Sienna Moosah incarnera Lavande Brown. Cornelius Fuge sera, quant à lui, joué par Bertie Carvel tandis que Bel Powley et Daniel Rigby seront Pétunia et Vernon Dursley. Autant dire que le casting de la série TV d'HBO Harry Potter s'est bien enrichi avec ces nouveaux visages.

Un récapitulatif du casting de la série TV Harry Potter

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À l'heure où nous écrivons ces lignes, la série TV Harry Potter a déjà distribué de nombreux rôles. Alors que les acteurs et actrices qui incarneront le Golden Trio (Harry, Hermione et Ron) sont à présent connus, d'autres personnages emblématiques de l'univers de J.K. Rowling ont été attribués à divers acteurs et actrices. Voici un résumé pour vous aider à y voir plus clair :
  • Dominic McLaughlin → Harry Potter.
  • Arabella Stanton → Hermione Granger.
  • Alastair Stout → Ron Weasley.
  • Katherine Parkinson (The IT Crowd) → Molly Weasley.
  • Lox Pratt → Drago Malefoy.
  • Johny Flynn (Emma, Ripley) → Lucius Malefoy.
  • Leo Earley → Seamus Finnigan.
  • Alessia Leoni → Parvati Patil.
  • Sienna Moosag → Lavande Brown.
  • Bertie Carvel → Cornelius Fudge.
  • Bel Powley → Pétunia Dursley.
  • Daniel Rigby → Vernon Dursley.
  • John Lithgow (Conclave, Dexter) → Professeur Dumbledore.
  • Nick Frost (Shaun of the Dead) → Rubeus Hagrid.
  • Paapa Essiedu (Black Mirror) → Severus Rogue.
  • Paul Whitehouse (Alice de l'autre côté du miroir) → Argus Rusard.
  • Janet McTeer (Avant, toi, le Menu) → Minerva McGonagall.
  • Luke Thallon (Joyeux Chagrins) → Quirinus Quirrell.
Pour rappel, la série TV d'HBO Harry Potter ne dispose pas encore de date de sortie. Il va, de ce fait, falloir faire preuve de patience avant de savoir quand nous pourrons découvrir cette nouvelle adaptation du fameux univers de J.K. Rowling.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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